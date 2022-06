Demi Lovato en Argentina 2022: Fechas, entradas y precios

Demi Lovato se presentará este año 2022 en Argentina para promocionar su octavo trabajo discográfico “Holy Fvck”. Conocé en esta nota cuándo es el show, cómo sacar entradas y los precios.

Es la cuarta vez en la carrera de Lovato que visita el país, quien se encuentra conectada con su faceta más genuina, en un disco que ha sido calificado como “completamente disruptivo”, respecto a sus trabajos anteriores.

Demi Lovato en Argentina 2022

En esta oportunidad, mostrará sus nuevas canciones, un recorrido por toda su discografía, como la balada “Skyscraper”, “Sorry Not Sorry” y “Cool for the Summer”.

Tras 8 años de ausencia, Demi Lovato anunció que tocará en el Movistar Arena, el próximo 9 de septiembre 2022.

Demi Lovato: Entradas y precios

Por último, los tickets para el show se pondrán a la venta este viernes 10, a partir de las 10 de la mañana, a través de la página web del Movistar Arena.

En cuanto a los precios de las entradas, éstas se diferencian según la ubicación: