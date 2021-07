Demandaron a Kicillof por la decisión de aislar en hoteles a quienes vuelven del exterior

Los miembros de una familia demandaron al gobernador Axel Kicillof por la decisión de aislar en hoteles a quienes vuelven del exterior. Expresaron que viajaron a EE.UU para conseguir la vacuna que el Estado argentino no les dio.

Una familia presentó una acción de amparo reclamando la inconstitucionalidad de las nuevas restricciones que dictaron desde el Gobierno bonaerense sobre quienes regresen al país deberán hacer la cuarentena en hoteles. Los demandantes volverán al país el domingo, y en el escrito afirmaron que se fueron a vacunar a Estados Unidos porque el Estado argentino no les garantizó la inmunización contra el Covid-19.

La demanda fue presentada por el abogado Norberto Borlenghi, de 73 años, quien había recibido el 3 de abril la primera dosis de la SPUTNIK V. “Como la segunda dosis brillaba por su ausencia, y ante tal falencia no me quedó otra opción que costearme un viaje para completar el cuadro vacunatorio, con otra compatible como la PFIZER que me apliqué en USA”, aseguró uno de los artífices que demandaron a Kicillof.

Asimismo, sus hijas María Valeria y María Julieta Borlenghi, ambas de 23 años, también viajaron para vacunarse porque “en la Argentina estaban muy lejos en un plazo incierto para recibir la vacuna y no les quedó otra alternativa que viajar”.

Por otra parte, en el escrito presentado, Borlenghi expresó que “se encuentra en ciernes una nueva amenaza y violación a nuestros derechos de propiedad, trabajo, vivienda, circulación y salud, producto del capricho de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.