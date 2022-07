Por la falta de cacao, una empresa dejará de producir un famoso alfajor

A consecuencia de una falta de insumos por las restricciones a las importaciones, la Compañía Americana de Alimentos (ex Nevares), anunció que suspenderá la producción de algunas golosinas a partir de hoy lunes 18 de julio.

El famoso alfajor Fulbito, Smack, Rapsodia y Mogy, estarán en falta en los kioscos a raíz de la imposibilidad de importar cacao.

Por el mismo motivo, suspenderán de manera arbitraria a 300 trabajadores de su planta de Tortuguitas sin goce de sueldo, algo que no es legal y generó el enojo de los trabajadores quienes no tuvieron opción, ya que de no aceptar la cesantía tendrían vacaciones adelantadas.

Medios locales explicaron que esta situación vuelve a repetirse: “Los trabajadores sostienen que la compañía suspende a su personal siempre en momentos de crisis económica y social. Durante el primer año de la pandemia y siendo una industria esencial, lo hizo también por dos semanas sin goce de sueldo”.

Además, agregaron que los despidos se incrementan con el paso de los años: “En mayo de 2019 paralizó su producción en Tortuguitas argumentando una ‘fuerte baja en ventas’. Con la misma excusa, en noviembre de ese año, despidió a cerca de 50 operarios de su planta de Carlos Keen, en el partido de Luján. Desde el 2015 la empresa venía con un política de ajustes y despidos”.

Respecto a los pagos, explicaron que los empleados suspendidos cobrarán en agosto lo correspondiente a cargas sociales: cerca de $50.000 según las últimas paritarias del sector y alguna suma en negro por asistencia u horas extra. “Los únicos que continuarán trabajando son quienes hayan ingresado recientemente, además del personal de depósito y mantenimiento”.

Por parte de la empresa, no se ha presentado ningún proceso preventivo de crisis, mientras que en su planta ubicada en Carlos Keen, comenzarán a partir del próximo mes con la elaboración de productos navideños.

En tanto, los trabajadores desmienten la versión oficial, y cuestionan al Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia, argumentando que la empresa no posee los fondos necesarios para solventar los sueldos.