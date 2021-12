Declararon nulo el juicio que absolvió a los acusados de violar a una menor en Miramar

La Cámara de Casación Penal bonaerense anuló el juicio por jurados en el que se había declarado “no culpables” a los tres jóvenes acusados de haber abusado sexualmente a una adolescente de 14 años en un camping de Miramar, un caso que conmocionó al país en la madrugada de Año Nuevo de 2019. El Tribunal dispuso que se celebre un nuevo juicio.

La resolución la tomó la sala tercera integrada por los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky en respuesta a la presentación en queja que había realizado el abogado Maximiliano Orsini, representante de la familia de la víctima. A la que se habían sumado la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de las Mujeres y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“Se anuló porque no intervino la asesora de menores, se anuló porque no intervino la psicóloga cuando declaro la menor, se anuló porque fue dejada a las preguntas libres de la defensa y fue una carnicería la declaración de la menor; no fue protegida por el juez, y este es el resultado. Es la nulidad que yo había planteado en un principio, más toda la contaminación del jurado”, dijo el abogado Orsini, quien adelantó que insistirá en la Corte para que el nuevo juicio se lleve adelante “por un tribunal técnico” y no por jurados.

En una resolución de nueve páginas, los jueces de Casación dispusieron declarar la nulidad del juicio y del veredicto y devolver el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata a fin de que “convoque a otro jurado y se renueven los actos procesales necesarios para la realización de un nuevo juicio y el dictado de un pronunciamiento conforme a derecho”.

Violini y Borinsky hicieron hincapié en la falta de intervención de una representante de la Asesoría de Menores durante la declaración de la víctima, uno de los argumentos que esgrimió la familia de la adolescente.

“Llevan razón los peticionantes cuando sostienen que la decisión del Tribunal de negar intervención a la Asesora de Incapaces en el acto de declaración de la menor en el debate oral, ha supuesto un claro avasallamiento a los derechos reconocidos a la joven víctima a contar con la asistencia especializada que refiere la normativa”, afirmó el juez Violini.

El juez entiende que la asesora “fue relegada de su rol de representante de los derechos de la menor víctima a la de una mera espectadora del juicio en la que la joven fue interrogada sin asistencia alguna”. Sostuvo que tal circunstancia “supone una violación del debido proceso que conduce necesariamente a la nulidad del juicio”.

Los mismo planteos a los que ahora Casación hace lugar había sido rechazados por el juez Fabián Riquert, titular del TOC N°3, quien encabezó el juicio por jurados, pero los había rechazado.

Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba oyeron el veredicto de un jurado popular, integrado por una docena de vecinos de Mar del Plata, el 17 de septiembre pasado. Fueron declarados “No culpables” por la acusación de abuso de la chica de 14 años que había ido con su familia a pasar la fiesta de Año Nuevo en el camping El Durazno, en Miramar.

Esa madrugada, la mamá advirtió que la chica no había regresado al bungalow que habían alquilado, salió a buscarla y la encontró en una carpa iglú con los jóvenes imputados.

Los detenidos en un principió fueron cinco; dos de ellos fueron absueltos durante la instrucción, los tres restantes sometidos a juicio, y deberán ahora volver a enfrentar a un tribunal penal. De momento, no hay fecha establecida.