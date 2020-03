En las últimas horas, se viralizaron varias imágenes de un hombre español que se disfrazó de perro para no cumplir la cuarentena obligatoria y así poder salir de su vivienda, pero fue escrachado y generó indignación en las redes sociales.

Según comentan varios usuarios, el sujeto de Toledo habría tomado esta insólita decisión porque los únicos que parecen tener libre tránsito en España son los animales.

Las imágenes, que fueron compartidas en Instagram, Facebook y Twitter, mostraban al hombre con un traje entero blanco y una especie de “gorro” peludo, como si se tratara de un can. Un ciudadano que iba en su auto lo vio y lo escrachó en las redes. "Paseando un perro un poco raro", comentó, y la reacción de los demás no tardó en multiplicarse. "Hay que sacrificarlo", bromeó otro tuitero, en tanto que un tercero sugirió que el supuesto can había escapado "porque está en celo".

Van varias jornadas de cuarentena en muchas partes del mundo y el catálogo de imbéciles no para de crecer. Es uno de los méritos que tiene este presente tan raro: tarde o temprano, los ciudadanos empiezan a mostrarse tal cual son.