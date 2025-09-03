De Europa a Mar del Plata: recuperan una pintura robada durante el nazismo

El fiscal federal general de Mar del Plata, Daniel Adler, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la que presentó “El Retrato de una Dama”, una pintura del artista italiano Giuseppe Ghislandi, perteneciente a la colección privada de los herederos del galerista judío Jacques Goudstikker, víctima del saqueo nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La obra fue entregada este miércoles por la familia Kadgien a la Justicia Federal, luego de que la jueza Patricia Noemí Juárez, del Juzgado Civil y Comercial N°11, se declarara incompetente en la causa. El cuadro había aparecido en una casa de Mar del Plata y su hallazgo, difundido inicialmente por una inmobiliaria local, generó un fuerte revuelo internacional.

La entrega se realizó a través del abogado de Patricia Kadgien, hija del exfinancista nazi Friedrich Kadgien, y su esposo, quienes habían sido beneficiados días atrás con prisión domiciliaria por 72 horas a pedido del fiscal Carlos Martínez.

Este procedimiento se dio en el marco de una serie de allanamientos realizados en Mar del Plata en los últimos días, donde también se incautaron otras dos pinturas y más de una decena de estampas de colecciones europeas.

Las investigaciones siguen en curso para establecer el recorrido histórico de las piezas artísticas y avanzar en la restitución del patrimonio cultural sustraído por el régimen nazi.