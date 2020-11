Cómo enviar un paquete por Correo Argentino: Qué datos necesito

El Correo Argentino es una empresa estatal con 3300 sucursales en todo el país y cuyo servicio postal es el más utilizado por los argentinos.

Para enviar un sobre o paquete por Correo Argentino, existen requisitos y pasos, ya sean envíos tanto nacionales como internacionales. Si querés hacer un envío por este medio, seguí leyendo este artículo y conocé cuáles son.

¿Cuáles son los requisitos para hacer un envío?

Lo principal para enviar un paquete por Correo Argentino es cumplir con el reglamento del mismo; es decir, los documentos que debes presentar, que el paquete esté dentro del límite de peso y tamaño, empaquetado y que esté dentro de los artículos permitidos.

También debes brindar tus datos y los del destinatario: nombres y apellidos, domicilio y código postal, punto de referencia del remitente y número móvil o residencial. En algunos casos también tenés que dar referencia de lo que enviarás.

Por otra parte, en el caso de enviar documentos (cartas, telegramas, transferencias monetarias, giros, etc); ya sean nacionales o internacionales, debes presentar su DNI y la información de remitente que se mencionó.

Datos para enviar un sobre o paquete por Correo Argentino

A continuación los datos que debe contener el sobre para poder enviar un sobre o encomienda por Correo:

Nombre y apellidos completos del destinatario y remitente

Dirección (calle y altura) del destinatario y remitente

Localidad y código postal de ambos

Teléfono de contacto

Cómo y dónde se coloca el destinatario y el remitente

Los datos del destinatario (quien recibe) deben colocarse en el frente del sobre y los del remitente (quien envía) deben figurar al dorso, en el cierre del sobre.

Si se desea colocar a ambos en el frente del sobre, el remitente debe colocarse en la parte superior izquierda y el destinatario, en la parte inferior derecha.

Pasos para realizar el envío

El proceso para envíar un paquete por Correo Argentino es sencillo. Solo debes seguir los siguientes pasos:

Empaca tu encomienda (asegúrate que cumpla con el reglamento). Recordá que el tamaño de tu producto debe ser semejante al de la caja, de allí se calculará el precio. Cierra tu encomienda con cinta de embajale u otro material permitido. Lleva tu paquete a la sucursal más cercana del Correo Argentino con tu DNI. Allí pesarán tu paquete, deberás seleccionar una modalidad de envío y te darán un monto. Si estás de acuerdo con el monto, deberás dar los datos de envío y pagar. Por último, recibe tu factura con el N° de envío y ve cómo le colocan la etiqueta a tu encomienda. Desde este momento, ya puedes hacer seguimiento del envío.

Pesos y medidas máximos de envío, empaquetado y embalaje

Los envíos nacionales no deben superar los 250cm al sumar largo, ancho y espesor; aunado a ello, uno de los lados no debe pasar los 150cm y no puede pesar más de 25kg. En el caso de los envíos internacionales, las medidas dependerán de la modalidad de envío.

Respecto al empaquetado, debe tener uno fuerte y de calidad; además se estar bien sellado con cinta de embalaje transparente de más de 4cm u otros de los materiales permitidos. En el caso de no tener una caja adecuada, podés optar por las de la compañía (Pack Plus).

Sobre el embalaje, asegúrate de envolver muy bien tus productos, especialmente si son frágiles; y consutá el reglamento del mismo.

¿Qué artículos no se permiten?

Por último, tené presente que estos artículos no se pueden enviar por encomienda: