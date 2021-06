Dady Brieva aseguró que “Axel Kicillof será el próximo Presidente de la Nación”

En el programa “PH, Podemos Hablar” por Telefe, fue invitado Dady Brieva quien ha demostrado gran afinidad con el kirchnerismo y aprovechó el espacio y la presencia del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, para señalar su idea.

Antes de finalizar el programa conducido por Andy Kusnetzoff, bromeó con Brieva porque se tenía que ir: “¿Te jode si nos quedamos?. A lo que el humorista respondió: “No, no. Quedensé con el futuro Presidente de la República Argentina”, haciendo alusión a Axel Kicillof, quien participaba el programa.

Luego del triunfo de Kicillof ante María Eugenia Vidal en el 2019, el actual gobernador se instaló como una de las opciones para la renovación kirchnerista, junto con Máximo Kirchner, jefe de la banca oficialista en la Cámara de Diputados y quien presidirá el Partido Justicialista bonaerense.

Brieva militante y polémico

El humorista Dady Brieva siempre expresó su opinión política y le ha llevado a más de una polémica tras sus declaraciones. Tanto en las redes sociales como en presentaciones en vivo, tal como pasó en el teatro Picadero, donde pintaron a modo de escrache toda su marquesina.

En febrero pasado, Brieva opinó sobre el sector agropecuario: “¡Se animó a tocar a los dioses!”, apuntó, defendiendo a Alberto Fernández tras subir las retenciones y establecer cupos en la exportación.

“En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?, dijo.

Otro momento crítico fue con las protestas contra las medidas de confinamiento y contra quienes se manifestaron en las calles. En una oportunidad, mientras la gente copaba las cuadras cercanas al Obelisco, Brieva señaló: “dan ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio, no te das una idea“.

Ese mensaje tuvo una rápida repercusión en las redes sociales, y el respondió desde su programa radial diciendo: “Una Argentina que debería estar unida y no está unida, y si no está unida no es por culpa nuestra“.

A su vez en una entrevista con Verónica Lozano, Dady confesó lo que para él debe hacer un artista: “No está para que lo quieran todos“.