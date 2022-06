¡Sigue el Escándalo! Desmienten al cura de Maipú y afirman que el dinero no era un regalo

Tal como lo ha venido informando INFOZONA, el ahora excura de la ciudad bonaerense de Maipú, Ludovis Enrique Navarro, apareció en la tarde de ayer en unos videos que grabó para exponer su posición luego de su salida de la parroquia Nuestra Señora del Rosario y criticó duramente al titular de la Diócesis de Chascomús, Monseñor Carlos Humberto Malfa.

El domingo próximo pasado, Malfa había emitido un comunicado en donde responsabiliza a Navarro de incumplir un acuerdo económico con una vecina de Maipú.

En la víspera se conocieron tres videos de aproximadamente cinco minutos cada uno, en donde el Cura Navarro expresa inicialmente sus disculpas al pueblo de Maipú “por no haberme despedido con la fraternidad con la que me recibieron”.

Acompañado por dos personas que presentó como sus sobrinos afirmó que se lo involucraba en un hecho que no había cometido.

Tras relatar distintas situaciones supuestamente irregulares y afirmando que existe “una xenofobia muy grande en el pueblo” y detallando que “Hay un grupo reducido de la iglesia que insiste en no permitir el ingreso a diversas personas, a quienes usan piercings, se tatúan, o aquellas personas que supuestamente no reúnen las condiciones y no son dignos de estar en la parroquia, a la comunidad LGTB tampoco los dejan entrar ni participar en la comunidad parroquial”, el cura venezolano se refirió al dinero que le había entregado una feligresa y con el cual se compró un auto.

En tal sentido sentenció que se trató de “un regalo personal de esta persona, como otras cosas que me obsequiaron. De corazón no se firmó ningún contrato, porque era un regalo, por eso no hay nada escrito”, explicó.

“No me cabe la menor duda de que este grupo reducido, conjuntamente con el obispo, me distorsionaron a mí y distorsionan la verdad. No fue un préstamo, fue un regalo, y por todos los medios de comunicación posibles dijeron que yo era un delincuente”, insistió Navarro.

Cabe señalar que el pasado domingo 5 de junio tuvo lugar un encuentro con el obispo Malfa, que convocó al cura a una reunión conjuntamente con la mujer que le dio el dinero y la sobrina de esa feligresa.

“El obispo me amedrentó y me hostigó para hacerme firmar un documento por el que debía entregar el auto, a lo que me negué y propuse una solución, donde el obispo no estuvo de acuerdo, que era hablar con mi abogado”, contó el cura.

Según Navarro el Obispo lo “amenazó de que si no firmaba me iba a sacar de la iglesia”.

“Esto fue un acto cobarde, de xenofobia y discriminación. Estando en una etapa de vulnerabilidad, por eso decidí salirme por mi propia voluntad del pueblo, resguardando a mi familia de estas personas”, describió Navarro.

Tras estas declaraciones del sacerdote que actualmente se halla en Venezuela, se conoció este jueves el descargo de una nieta de la vecina de Maipú que le entregó el dinero en cuestión en calidad de préstamo, según afirma a través de la red social Facebook.

En ese sentido Lucía Parisi expuso lo siguiente:

“Venimos pasando varios días muy angustiantes en mi familia.

Creo que hoy llegamos a un límite, las falsas acusaciones y los comentarios en las redes causan mucho daño” afirmó.

Y continuó “Nadie elige que lo estafen, ni en $10, ni en $100, ni a los 20 ni a los 90. Sólo que a los 90 sos mucho más vulnerable. Me frustra que la gente abra una red social, se llene la boca de mentiras y le falte el respeto a todo el mundo; me duele. Me duele que vivamos en un mundo tan injusto.Enrique le pidió plata a mi abuela y le dijo que era SECRETO DE CONFESIÓN, entonces, ¿de qué regalo estamos hablando?“

“Con esa plata más un dinero de él, Enrique se compró un auto. En las reuniones solo pedimos que esa plata que Chupe le había prestado se devuelva, que Enrique recupere su parte y podamos llegar a una solución sin exponerla a Chupe a la justicia y a todo lo que eso conlleva.

Nadie le regaló nada a nadie y tampoco nadie amenazó a nadie. Solo intentamos solucionar las cosas con buena fe, tenemos actas de reuniones firmadas por Enrique dónde él admite que el dinero es prestado y que su deber es devolverlo“.

“Siempre tuvimos la intención de resolver la situación sin generar más daños pero Enrique desaparece, corta su línea telefónica y por ende perdemos contacto con él. No hago este escrito para generar debate, lo escribo desde el dolor y para que sepan la verdad. Lo único que tenemos son palabras de agradecimiento hacia Monseñor Malfa y a todos los que nos acompañaron en esto que ha sido tan triste.

Y como decía mi tío el paisano Viglietti:

“Para los jueces de este suelo

Habrá quien sus culpas tape

Pero no hay quién se le escape

Pal que nos ve desde el cielo”