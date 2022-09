Cuenta DNI: ¿Qué es y cómo funciona la app gratuita del Banco Provincia?

Se trata de una billetera digital gratuita a través de la que los usuarios pueden realizar operaciones comerciales las 24 horas desde el celular. En esta nota te contamos cómo funciona, cuáles son sus beneficios y los pasos para registrarte.

No es nada nuevo, Cuenta DNI aparece en varios comerciales y locales con descuentos y múltiples beneficios ¿quién no ha oído acerca de la app? Sin embargo, son muchos los que aún no han dado el paso.

Todo comenzó en abril de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof presentaron Cuenta DNI Banco Provincia. Es una billetera digital gratuita que pueden usar todos, independientemente del banco de que sean clientes.

¿Cómo registrarte en Cuenta DNI?

Para acceder a una cuenta seguí los pasos:

Descarga la app gratuitamente a través de Google Play y App Store Luego saca una foto con la cámara del celular del frente y dorso del DNI (debe estar en buen estado y con buena luz). Finalmente, se solicita completar los datos personales y configurar la clave de acceso La app valida la identidad en el momento con el Registro Nacional de las Personas y posteriormente se puede emplear con contraseña o huella digital.

¿Qué operaciones podés realizar con Cuenta DNI?

Una de las opciones más empleadas es retirar dinero de Cuenta DNI por el cajero, quienes no cuentan con una tarjeta de débito pueden hacer una orden de extracción y pasar a retirar el dinero por cualquier cajeto Punto Efectivo de la Red Link.

Quienes si tengan la tarjeta pueden ir a cualquier cajero. También podes cargar saldo en la cuenta, solicitando dinero por la app a otra persona que tenga Cuenta DNI. Ingresa el número de documento y la cantidad de dinero solicitada.

Quien recibe la solicitud debe confirmarla y así se acreditan los fondos.También es posible hacerlo por transferencia. Cabe menciona que actualmente, solo puede asociarse una caja de ahorro en pesos a la cuenta DNI y no una cuenta corriente o caja de ahorro en dólares.

¿Qué es Cuenta DNI Comercios?

La app permite cobrar conQR o link de pago desde el celular sin costo durante los primeros tres meses y luego con “la comisión más baja” según lo detalla el Banco Provincia. La plataforma está disponible para monotributistas o responsables inscriptos con cuenta en el Banco Provincia.

Los titulares de la cuenta no tienen gastos de mantenimiento y pueden retirar el dinero cuando lo deseen. A su vez, les permite acceder a promociones exclusivas

¿Cómo perdir la tarjeta de débito para Cuenta DNI Banco Provincia?

Una vez que sos cliente de Cuenta DNI, podes solicitar imprimir tu Tarjeta de Débido siguiendo estos pasos:

Ingresa al menú Tarjetas En la sección Administrar tarjetas, selecciona el ícono Imprimir junto a la tarjeta Confirma la solicitud, se te mostrara el domicilio de entrega declarado y la recibirás en unos días

¿Cuáles son los beneficios y descuentos con Cuenta DNI Banco Provincia para septiembre?