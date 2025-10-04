Cuenta DNI octubre: cómo ahorrar más de $54.000 con los descuentos del Banco Provincia

Los programas de descuentos en billeteras virtuales se volvieron una herramienta clave para aliviar el bolsillo en un contexto de precios en alza. En octubre, el Banco Provincia actualizó las promociones de Cuenta DNI, que incluyen beneficios en carnicerías, comercios de cercanía, ferias, universidades y hasta un especial por el Día de la Madre.

Descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías

A diferencia de septiembre, donde hubo dos jornadas con descuentos, en octubre la promoción se aplicará solo el sábado 11, con un 35% de reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El beneficio tiene un tope de $6.000 por persona y por semana.

Beneficios en comercios de cercanía

Durante todo el mes se mantiene el 20% de descuento los viernes en comercios de cercanía. El límite de reintegro es de $4.000 por viernes, alcanzable con compras de $20.000.

Ferias y mercados bonaerenses

En este rubro, el descuento es aún mayor: 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, lo que equivale a $15.000 en compras. En un mes de cuatro semanas, el ahorro potencial llega a $24.000.

Beneficios especiales por el Día de la Madre

El fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre, los usuarios podrán acceder a un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por persona, lo que representa hasta $26.700 en consumos.

Descuentos en universidades bonaerenses

Los comercios adheridos dentro de universidades provinciales ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona, es decir, $15.000 en consumos.

Otros beneficios vigentes

Además de los rubros principales, se mantienen promociones adicionales:

Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

: 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas en la app.

Cómo acceder a los descuentos

Todos los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar estas promociones. Solo se necesita tener una cuenta en el Banco Provincia o abrirla desde la app gratuita, disponible para Android e iOS.

Para utilizarlas se debe:

Pagar con código QR o Clave DNI en los comercios adheridos.

en los comercios adheridos. Confirmar que el local figure en la lista oficial de Banco Provincia .

. Respetar los topes de reintegro semanales o mensuales.

Los descuentos se acreditan de forma automática en la cuenta vinculada en un plazo de hasta 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cuánto se puede ahorrar en octubre

Aprovechando los topes máximos de reintegro, una sola persona puede superar los $54.000 de ahorro en el mes:

Ferias y mercados: $24.000

Comercios de cercanía: $16.000

Carnicerías: $6.000

Día de la Madre: $8.000

A esto se suman beneficios sin límite de reintegro, como el 10% en farmacias y librerías, lo que incrementa aún más el potencial de ahorro.