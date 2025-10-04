Cuenta DNI octubre: cómo ahorrar más de $54.000 con los descuentos del Banco Provincia

Denisse Helman
Gran promoción de Banco Provincia: 35% de ahorro en carnicerías y pescaderías desde el 11 de octubre

Los programas de descuentos en billeteras virtuales se volvieron una herramienta clave para aliviar el bolsillo en un contexto de precios en alza. En octubre, el Banco Provincia actualizó las promociones de Cuenta DNI, que incluyen beneficios en carnicerías, comercios de cercanía, ferias, universidades y hasta un especial por el Día de la Madre.

Descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías

A diferencia de septiembre, donde hubo dos jornadas con descuentos, en octubre la promoción se aplicará solo el sábado 11, con un 35% de reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El beneficio tiene un tope de $6.000 por persona y por semana.

Caminata a Luján: cientos de miles se preparan para la Peregrinación
Mirá también:

Caminata a Luján: cientos de miles se preparan para la Peregrinación

Beneficios en comercios de cercanía

Durante todo el mes se mantiene el 20% de descuento los viernes en comercios de cercanía. El límite de reintegro es de $4.000 por viernes, alcanzable con compras de $20.000.

Ferias y mercados bonaerenses

En este rubro, el descuento es aún mayor: 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, lo que equivale a $15.000 en compras. En un mes de cuatro semanas, el ahorro potencial llega a $24.000.

Beneficios especiales por el Día de la Madre

El fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre, los usuarios podrán acceder a un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por persona, lo que representa hasta $26.700 en consumos.

Descuentos en universidades bonaerenses

Los comercios adheridos dentro de universidades provinciales ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona, es decir, $15.000 en consumos.

Otros beneficios vigentes

Además de los rubros principales, se mantienen promociones adicionales:

  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas en la app.

Cómo acceder a los descuentos

Todos los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar estas promociones. Solo se necesita tener una cuenta en el Banco Provincia o abrirla desde la app gratuita, disponible para Android e iOS.

Para utilizarlas se debe:

  • Pagar con código QR o Clave DNI en los comercios adheridos.
  • Confirmar que el local figure en la lista oficial de Banco Provincia.
  • Respetar los topes de reintegro semanales o mensuales.

Los descuentos se acreditan de forma automática en la cuenta vinculada en un plazo de hasta 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cuánto se puede ahorrar en octubre

Aprovechando los topes máximos de reintegro, una sola persona puede superar los $54.000 de ahorro en el mes:

  • Ferias y mercados: $24.000
  • Comercios de cercanía: $16.000
  • Carnicerías: $6.000
  • Día de la Madre: $8.000

A esto se suman beneficios sin límite de reintegro, como el 10% en farmacias y librerías, lo que incrementa aún más el potencial de ahorro.

Banco Provincia duplica el límite de transferencias con Cuenta DNI
Mirá también:

Banco Provincia duplica el límite de transferencias con Cuenta DNI
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta por la tormenta de Santa Rosa: lluvias y nevadas azotarán varias provincias del país
Alertas amarilla y naranja: tormentas y lluvias este sábado y domingo
Provincia
ricardo alfonsin
Ricardo Alfonsín cuestiona a Milei y anticipa que el gobierno sufrirá una nueva derrota
Nacionales Provincia
El Mercado Regional de La Plata actualizó sus promociones y descuentos en frutas y carne
Banco Provincia duplica el límite de transferencias con Cuenta DNI
Provincia
Banco Provincia lanza jugosas promociones de octubre para celebrar el Día de la Madre
Banco Provincia lanza atractivos descuentos para celebrar el Día de la Madre
Provincia
¿Es tu perro más inteligente de lo que pensás? 5 juegos para descubrirlo en casa
Sociedad
La Virgen de Luján: cientos de miles se preparan para la Peregrinación Juvenil a Pie
Caminata a Luján: cientos de miles se preparan para la Peregrinación
Provincia
20251004 201422 666
Tramontina abre su primera oficina comercial en Buenos Aires y refuerza su apuesta por Argentina
Nacionales

Más leídas