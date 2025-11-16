Cuenta DNI lanza descuentos en farmacias cada miércoles y jueves de noviembre

Ignacio Hernández
El Banco Provincia ha lanzado una jugosa promoción para los usuarios de su billetera digital, Cuenta DNI, que permitirá obtener descuentos significativos en varios rubros durante este mes. La iniciativa tiene como objetivo fomentar el uso de la billetera virtual y beneficiar a distintos sectores de la población.

¿Qué días se aplican los descuentos en farmacias y perfumerías?

Los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar un 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas durante los miércoles y jueves de noviembre. Este beneficio no tiene un tope de reintegro y es exclusivo para los pagos realizados con dinero en cuenta, siempre que no se registren atrasos en las obligaciones bancarias.

Beneficio especial para jóvenes en gastronomía

Hoy es el último día para que los jóvenes de 13 a 17 años accedan a un 30% de descuento en comercios de gastronomía. Este descuento tiene un límite de reintegro de $8.000 por persona y se encuentra vigente solo durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre.

Otros beneficios destacados de Cuenta DNI para este mes

Además de las promociones en farmacias, los usuarios también podrán disfrutar de otras ofertas que incluyen:

  • Gastronomía para jóvenes: 30% de descuento, tope de $8.000.
  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento hasta el $6.000.
  • Ferias y mercados: 40% de descuento con un tope de $6.000 semanal.
  • Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.
  • Comercios de cercanía: 3 cuotas sin interés.
