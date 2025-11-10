Cuenta DNI: descuentos destacados para este lunes 10 de noviembre

En un contexto de inflación y dificultades económicas, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ha evolucionado más allá de una simple herramienta de pagos. Desde su lanzamiento, ha sido reconocida como un fenómeno de inclusión financiera que alivia los bolsillos de millones de bonaerenses, especialmente en sectores medios y populares.

Promociones destacadas para el lunes 10 de noviembre

Este lunes, los usuarios de Cuenta DNI pueden disfrutar de atractivos descuentos:

Librerías: 10% de descuento en locales adheridos de la provincia, sin límite de reintegro, ideal para comprar materiales escolares anticipadamente.

10% de descuento en locales adheridos de la provincia, sin límite de reintegro, ideal para comprar materiales escolares anticipadamente. Comercios de cercanía: Aunque los descuentos del 20% predominan los viernes, muchos locales ofrecen precios especiales durante la semana.

Aunque los descuentos del 20% predominan los viernes, muchos locales ofrecen precios especiales durante la semana. Tres cuotas sin interés: Disponibles todos los días en comercios no alimentarios al utilizar tarjetas Visa o Mastercard conectadas a la app.

El calendario de noviembre promete atraer la atención de distintos rubros. Por ejemplo, el sábado 8 se celebró un día especial para carnicerías y pescaderías con un 35% de descuento. Asimismo, el próximo fin de semana, los jóvenes de entre 13 y 17 años podrán disfrutar de un 30% de descuento en gastronomía, con un límite de $8.000 por persona.

Beneficios continuos durante el mes de noviembre

Los descuentos que se mantienen vigentes a lo largo del mes incluyen:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario, con un tope semanal de $6.000 por persona, alcanzable con $15.000 en compras.

40% de descuento diario, con un tope semanal de por persona, alcanzable con en compras. Universidades: Similar descuento del 40% en comercios adheridos dentro de los campus, con un límite semanal de $6.000 .

Similar descuento del 40% en comercios adheridos dentro de los campus, con un límite semanal de . Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro. Comercios de cercanía (alimentos): Un 20% de descuento los viernes, con un tope de $4.000 por persona, alcanzable con $20.000 en compras.

Consulta de comercios adheridos y detalles adicionales

Para conocer qué ferias, mercados y comercios participan de las promociones de Cuenta DNI, los usuarios pueden acceder al sitio web oficial del Banco Provincia o visitar la sección “Promociones” dentro de la aplicación. Esta herramienta se ha consolidado como un recurso clave para muchas familias en épocas de ajustes económicos.