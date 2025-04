Cuenta DNI: cómo se pagan las cuotas de los créditos y qué tener en cuenta para evitar intereses

En un contexto donde cada peso cuenta, el Banco Provincia ofrece una línea de préstamos personales a través de su billetera digital Cuenta DNI. Esta modalidad permite a los usuarios mayores de 18 años acceder a financiamiento rápido, con acreditación en menos de 24 horas. Sin embargo, es importante conocer cómo se realiza el cobro de las cuotas para evitar cargos adicionales o intereses por mora.

¿Cómo se realiza el cobro de la cuota de Cuenta DNI?

El Banco Provincia informó que el descuento de las cuotas se realiza directamente desde el saldo disponible en la app Cuenta DNI. Este débito se ejecuta el último día hábil de cada mes, por lo que es clave contar con fondos suficientes en la cuenta digital para evitar inconvenientes.

En caso de no contar con el monto necesario, el sistema no realiza un débito parcial. Es decir, si el dinero disponible no cubre el total de la cuota, no se descontará nada.

A partir de ese momento, la plataforma hace un seguimiento diario del saldo disponible. Cuando detecta que hay fondos suficientes, se realiza el débito de manera automática.

Evitar intereses punitorios

Si bien el sistema intenta cobrar la cuota apenas haya fondos, los pagos fuera de término pueden generar intereses punitorios. Por eso, se recomienda:

Revisar el saldo antes del último día hábil del mes.

Mantener cargada la cuenta para evitar demoras.

Tener presente el monto exacto de la cuota para que no falte ni un centavo.

Esta modalidad es ágil y cómoda, pero requiere responsabilidad financiera por parte del usuario.

Créditos personalizados y acceso 100% digital

Los créditos que ofrece Cuenta DNI están personalizados según el perfil de cada cliente, en función de su historial con el banco y su calificación crediticia. El trámite es completamente digital, con aprobación inmediata y acreditación en 24 horas.

La opción de crédito no está disponible para todos de forma simultánea. El acceso se habilita de forma progresiva. Si no aparece en la app, podés solicitarlo:

Desde el home banking del Banco Provincia .

. En forma presencial en la sucursal donde tenés radicada tu cuenta.

Esta línea de crédito surge como una alternativa útil tras la eliminación de los Préstamos ANSES mediante el Decreto 1039/2024.

¿Quiénes no pueden acceder?

Usuarios menores de edad.

Personas con antecedentes negativos en el sistema financiero, como quienes figuran en el Veraz.

Tener esta información clara puede ayudarte a planificar mejor tus finanzas y evitar contratiempos al momento de pagar tu crédito.