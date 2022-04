¿Cuántos conductores fueron multados por circular por la banquina en las rutas 2 y 11?

Entre el miércoles 13 y el domingo 17 de abril, el acatamiento a la prohibición de ir por la banquina fue alto, según registró el operativo especial realizado en las rutas 2 y 11 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.

Solo 90 conductores transgredieron esta norma durante el fin de semana largo y deberán pagar una multa de hasta 12 mil pesos tras haber sido detectados circulando por las banquinas e infraccionados.

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, sostuvo: “Estas cifras, mucho más bajas que en el último fin de semana largo cuando se detectaban 50 casos de banquineros en un día, son el resultado del objetivo que tenemos, que es hacer controles para cambiar la cultura vial con un Estado presente que ayude a prevenir choques y se salven vidas”.

“Cuando el Estado regula y cuida a quienes hacen las cosas bien por sobre quienes buscan sacar una ventaja, la enorme mayoría de las personas acompaña. Eso se notó en el alto acatamiento que tuvimos, incluso con un enorme caudal de vehículos en las rutas”, concluyó.

En un fin de semana largo récord para el turismo en nuestro país, la ANSV desplegó un operativo con presencia en 9 puntos fijos de control, drones, agentes motorizados con cámaras móviles y patrullajes preventivos, con el objetivo de evitar banquineros. La disposición de los controles sirvió para desalentar esta práctica y sancionar a los conductores que con su conducta irresponsable pusieron en riesgo la vida de los demás.

“El operativo antibanquineros fue muy positivo porque las rutas estuvieron llenas de autos y sin embargo fueron pocos los conductores que no cumplieron las normas. Esto demuestra que el control salva vidas y previene avivadas, y aquellos que así no lo entendieron recibirán la sanción que les corresponde. Desde la ANSV decidimos no tolerar más estas prácticas temerarias, y así como sucede con los banquineros, vamos a sancionar a todos los conductores que con su egoísmo generen inseguridad vial”, remarcó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Para este operativo inédito, la ANSV también entabló un Centro de Monitoreo en el peaje Hudson, en donde se recibieron y procesaron las imágenes captadas por los drones y las cámaras de los agentes motorizados en diferentes kilómetros de las rutas 2 y 11. La circulación por banquinas está prohibida por la Ley Nacional de Tránsito, excepto cuando se trata de una situación de emergencia. Los conductores sancionados por cometer esta infracción recibirán una multa que va desde 50 a 100 UF (entre 6 mil y 12 mil pesos).