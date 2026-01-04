¿Cuánto se cobra en enero 2026 por la Pensión Universal de Adulto Mayor de ANSES?

Sofía Martínez
anses 11jpeg.jpeg

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) promulgó un aumento en todas sus prestaciones, el cual comenzará a aplicarse a partir de enero de 2026. Este incremento se determinó mediante un comunicado oficial y se relaciona directamente con el índice inflacionario, conforme a la fórmula de movilidad vigente.

Aumento que beneficia a miles de afiliados

La medida impacta a miles de beneficiarios en todo el país y afecta los pagos de enero. Su implementación busca reponer el poder adquisitivo de los beneficiarios mediante un incremento general, sumado a un bono extraordinario que incrementa el monto percibido.

¿Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES?

¿Puam: Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre tras el reciente reajuste?

La Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) está destinada a aquellos afiliados de ANSES que cuentan con más de 65 años y no poseen una pensión o jubilación tradicional. El monto de esta prestación equivale al 80% de una jubilación mínima.

Para acceder a la PUAM, se deben cumplir ciertos requisitos, como ser argentino nativo o naturalizado con 10 años de residencia en el país, o 20 años si es extranjero.

Los beneficiarios que actualmente perciban una jubilación o pensión deben renunciar a ella antes de iniciar el trámite para acceder a la PUAM. Además, deben mantener su residencia en el país tras efectuar la solicitud para conservar su derecho a la prestación.

Monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor de enero con bono

Durante el primer mes de 2026, las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 2,5%. Con esta modificación, quienes cobren una jubilación mínima accederán a un ingreso total de $419.299,32, incluyendo el bono extraordinario.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), se prevé que el monto total alcance los $349.439,46. Otros beneficios también se ajustarán proporcionalmente hasta alcanzar el mismo umbral, como la Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez, que será de $314.509,52.

Calendario de pagos de ANSES de enero 2026

El calendario de pagos previsto para enero de 2026 se detalla de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero
  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero
  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 12 de enero
  • DNI terminado en 1: 13 de enero
  • DNI terminado en 2: 14 de enero
  • DNI terminado en 3: 15 de enero
  • DNI terminado en 4: 16 de enero
  • DNI terminado en 5: 19 de enero
  • DNI terminado en 6: 20 de enero
  • DNI terminado en 7: 21 de enero
  • DNI terminado en 8: 22 de enero
  • DNI terminado en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones de pago único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio)

  • Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero
  • Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Desempleo Plan 2

Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero.

Más leídas