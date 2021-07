Cuánto cuesta castrar un perro en Argentina 2021

La castración de perros tiene una serie de beneficios tanto para el animal como para la sociedad, pero muchos usuarios se preguntan cuánto sale castrar un perro en Argentina en 2021, para saber si es algo accesible o no seguí leyendo este artículo y entérate de los precios y de otros datos interesantes al respecto.

Castrar perro en Argentina 2021

Castración de perros machos

Cuando se habla de castración en perros machos, se hace referencia a la extirpación quirúrgica de sus testículos con el objetivo principal de que los canes no puedan procrear y, por lo tanto, reproducirse.

Se recomienda realizar este procedimiento justo en el momento en el que los perros alcanzan su madurez sexual; tiempo que varía dependiendo del tipo de raza, por ejemplo, los perros de raza pequeña maduran sexualmente entre los 6 y 12 meses de vida, mientras que los perros de raza grande lo hacen aproximadamente a los 2 años.

Beneficios de castrar a un perro macho

Menos riesgo de escapada

Los perros machos castrados no suelen mostrar interés sexual por las hembras de su especie, mientras que los perros machos sin castrar sí. Entonces, si un can criado como mascota doméstica entra en su etapa de celo y no tiene compañera, este hará todo lo posible para salir de casa e ir en busca de una, lo que da como resultado que ante cualquier descuido u oportunidad que se le presente, el perro se escape llegando así a deambular por las calles e incluso a perderse, lo que es peligroso para el animal y lo que le puede generar mucha angustia a sus dueños.

Menos camadas abandonadas

Básicamente, las camadas abandonadas se dan por dos razones. La primera por el apareamiento entre perros callejeros y la segunda porque algún humano las abandona a su suerte, lo que da lugar a la proliferación de más perros en la calle.

En cualquiera de los casos, la mejor manera de minimizar esta lamentable situación es mediante la castración. Esta puede hacerse de forma privada o de forma pública accediendo a jornadas de castración y esterilización gratuitas organizadas por entes gubernamentales.

Favorece la salud del perro

Los tumores testiculares o neoplasia testicular es uno de los padecimientos más comunes en parros adultos. Aunque su causa no es del todo conocida, expertos ha demostrado que en perros castrados el riesgo de padecerlos se reduce considerablemente.

De igual modo, otra de las enfermedades que pueden prevenirse con este procedimiento es la incontinencia, por lo que sin dudas, una de las ventajas de la castración es favorecer la salud del can y evitar posibles padecimientos.

Los perros castrados son más simpáticos y sociables

Cuando los perros machos entran en etapa de celo, sus niveles de testosterona se elevan y esto hace que cambien su comportamiento y que puedan mostrarse agresivos. Esto ocurre tanto en perros callejeros como en perros domésticos, por lo que la castración eliminaría este problema, pues, recuerda que con este procedimiento el deseo sexual del animal desaparece.

Castrar perros gratis Capital Federal 2021

Si estás en Capital Federal y deseas castrar a tu perro de manera gratuita, puedes acceder al programa gubernamental siguiendo los pasos que te mostramos a continuación:

Procedimiento para obtener una cita para castración

Paso 1. Lo primero que debes hacer es ingresar a la página web oficial del gobierno y con tu cuenta MiBA registrarte para acceder a la sección del Centro de Atención Veterinaria.

Paso 2. Luego, elige una fecha y un centro de atención veterinaria en donde haya turnos para citas de castración disponibles. No se atenderá a ningún paciente que no tenga cita programada.

Paso 3. Rellena un formulario con tu información y la de tu mascota. Luego, confirma la cita y en minutos recibirás un correo electrónico con indicaciones relacionadas con el proceso, las cuales debes seguir.

Requisitos para castrar un perro de forma gratuita en Capital Federal

Una vez obtenido el turno para la castración del perro, el día de la operación debes cumplir con los siguientes requisitos:

El perro debe tener 6 meses de edad o más

El perro debe estar acompañado por un adulto responsable mayor de 18 años que debe permanecer al pendiente de la mascota durante todo el tiempo que dure el procedimiento quirúrgico

El acompañante debe informar al equipo médico si su mascota tiene algún padecimiento o si está tomando algún tipo de medicamento para el momento de la cirugía

El perro debe ir en ayunas (12 horas sin comer alimentos sólidos y 3 horas sin ingerir líquidos)

El perro debe aprobar los exámenes clínicos pre operatorios

El perro debe ir con collar y correa

El acompañante humano debe llevarle una manta a su mascota para protegerlo del frío tras la operación

La ventaja de acceder al programa gratuito de atención veterinaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es que no es exclusivo para la castración y esterilización de mascotas, sino que a través del mismo los dueños de animales domésticos también podrán acceder a atención primaria para sus mascotas, así como también a diferentes vacunas.

Cuánto cuesta castrar un perro 2021 Argentina

Evidentemente, si accedes al programa de atención veterinaria gubernamental puedes conseguir la castración gratuita de tu perro, ahora bien, si te interesa saber cuáles con los precios que se manejan en clínicas veterinarias privadas de Argentina, el costo varía entre $4.500 y $10.000 pesos.

Cuánto sale castrar un perro en Argentina

El precio de la castración va a depender de la raza y el tamaño del perro, ten en cuenta que mientras más grande este sea el precio se incrementará. También, puede haber variaciones importantes con respecto a la ciudad o zona en la cual se encuentre la veterinaria.