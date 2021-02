¿Cuándo vuelve Basta Baby 2021?

Vuelve Baby Etchecopar a sus programas de análisis político con mucha información sobre los temas de actualidad que afectan al país. Sus más fieles seguidores quieren saber cuándo empieza Basta Baby 2021 en el canal de televisión A24.

Lo cierto es que el programa se emitirá a partir del primer lunes de marzo, así lo anunció Baby desde su cuenta de Twitter. “El año que viene seguimos con todo, con nuevas ideas. Pibas y chicos bailando, tipo el show de Rafaela Carrá. Yo salgo en tutú de la bailarina”, bromeó Baby al respecto cuando se retiraba en 2020.

A su vez, contó que se siente a gusto con renovar vínculo con A24. “Lo primero que me dijeron fue que no me fije en gastos. Entonces lo primero que pedí fue una silla que no haga ruido. Ahí me dijeron ‘mmm, me mataste’. Yo nací en este canal con (Eduardo) Eurnekián hace muchos años. Estoy cómodo, estoy muy tranquilo y bueno también nadie nos llamó asique nos tenemos que quedar acá o acá, no hay otra cosa“, finalizó con humor.

Baby Etchecopar en Radio Rivadavia

Por otra parte, anunció su programa en Radio Rivadavia junto a Oscar González Oro, Jonatan Viale, Eduardo Feimann, y otros importantes periodistas que llevarán adelante temas en torno a la política y actualidad del país.