Cuándo termina el juicio de Johnny Depp 2022

El juicio de Johnny Depp contra su ex exposa Amber Heard estuvo pausado hasta este lunes 16 de mayo por razonnes “personales”.

En este sentido, ante los rumores que circulaban por las redes sociales sobre que el actor Johnny Depp habría ganado el juicio que inició en contra de su exmujer, la también actriz Amber Heard, aún no ha culminado.

El juicio inició el 11 de abril de este año y se está desarrollando ante el tribunal de Fairfax, estado de Virginia, Estados Unidos. Actualmente, se le puede hacer seguimiento al mismo mediante una retransmisión en vivo por YouTube.

Juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados poco más de un año durante el 2015 y el 2016. Luego del divorcio, la actriz pidió una orden de alejamiento por los supuestos comportamientos de violencia física y verbal del actor contra ella. Sin embargo, el actor negó dichas acusaciones.

Luego, en el 2018 Heard escribió un artículo de opinión en The Washington Posten donde denunció nuevamente haber sufrido malos tratos. No obstante, en esta ocasión no mencionó a Depp directamente; pero sí se refería al tiempo en el que estuvo en una relación sentimental con el protagonista de Piratas del Caribe.

Tras la publicación del artículo en 2019, Depp presentó una demana por difamación en contra de Amber Heard; donde alegó que el artículo que publicó le generó pérdidas de más de 40 millones de dólares ya que le cancelaron varios proyectos. Esta la razón por la que el actor le reclama 50 millones de dólares en compensación.

Por su parte, Amber Heard presentó una demanda contra el actor en el 2020 donde lo acusa de haber iniciado una campaña de difamación en su contra; por lo que le pide 100 millones de dólares como compensación.

Rumores sobre el veredicto del juicio

El juicio de Johnny Depp contra su exmujer, Amber Heard, que inició el 11 de abril no ha culminado aún.

Sin embargo, distintos rumores en redes sociales empezaron a circular asegurando que el juicio había terminado y el reconocido actor lo habría ganado. Algunas de las publicaciones que se viralizaron en Facebook expresan lo siguiente:

“Hoy ganó Johnny Depp, Amber deberá pagar 50 millones de dólares y dar unas disculpas públicas por el daño que le causó”, subraya una de las publicaciones que se viralizó el pasado 27 de abril de 2022 en Facebook.

¿Johnny Depp ganó el juicio?

No obstante, estos rumores no son ciertos ya que el juicio aún continúa. Lo que sucedió fue que a la fecha del 12 de mayo de 2022 se realizó una pausa en el mismo por “razones personales” según la instrucción del caso.

Bajo este contexto, este 16 de mayo se está retomando el proceso judicial como lo indica el sitio web oficial del tribunal donde se está juzgando el caso. Hasta el momento, Heard ya testificó en contra de su exmarido; y en jornadas anteriores, han pasado al estrado el propio Depp; el agente del actor, Jack Whigham y su médico David kipper.

Cuándo termina el juicio de Johnny Depp 2022

La jueza que instruye el caso es Penney Azcarate y la fecha de finalización del juicio de Depp se prevé que sea para el próximo viernes 27 de mayo de 2022, según la página web del tribunal.