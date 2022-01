¿Cuándo se estrena la versión teatral de Casados con Hijos?

Vuelve Casados con Hijos, el programa cómico que se volvió un clásico de la pantalla chica en los 2000 regresa con una versión teatral. En principio la obra iba a realizarse a mediados de 2020 pero por complicaciones ante el avance del coronavirus y la agenda de sus protagonistas se postergó, hasta ahora.

La actriz Erica Rivas no logró llegar a un acuerdo con la producción.

Una de las grandes novedades que generó revuelo fue la ausencia de uno de los personajes principales más icónicos y preferidos: el de María Elena Fuseneco, interpretada por Érica Rivas. La actriz habría tenido desencuentros sobre la manera de llevar a cabo la obra 15 años después.

Casados con Hijos ¿Cuándo se estrena la obra de teatro?

En una oportunidad y revelando la probable fecha de estreno Florencia Peña declaró: “Esto es para la obra teatral que se va a estrenar en el verano del 2022-2023. Ojalá todo se solucione y Érica pueda estar”.

La fecha de estreno sería para la temporada de verano que viene, en Buenos Aires para esa fecha todos los personajes estarían en la Argentina, incluyendo a Luisana Lopilato que vive con su familia en Canadá. Sin embargo, no hay noticias sobre el retorno de Rivas al elenco, personaje para el que el argumento deberá justificar su ausencia.

Maria Elena Fuseneco estará ausente en la obra teatral de Casados con Hijos.

Al respecto, hace unos meses Érica Rivas confesó a Infobae que: “Yo no me baje, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”.

El desencuentro de Érica Rivas con la producción de Casados con Hijos

Cuando se anunció el regreso de Casados con Hijos la actriz solicitó revisar previamente el guion, fue cuando comenzaron a surgir discusiones y desencuentros sobre el contenido de la obra. La cuestión se centraba en adaptar la historia a la actualidad.

Erica Rivas se mantiene firme con su postura en relación al contenido del guion de la producción.

Así es que luego de confirmar el regreso de la producción en 2019, se filtraron algunas modificaciones, aunque sin detalles: Moni ahora sería una mujer empoderada y Pepe dejaría a un lado actitudes machistas.

Durante aquel tiempo Rivas mantuvo su participación de palabra aunque sin firmar ningún contrato, días antes de los ensayos la actriz no logró llegar a ningún acuerdo con la producción ya que no estaba conforme con los guiones.

“Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto” dijo Erica Rivas Caja Negra sobre un mail privado que se filtró en el que hacía correcciones a los guiones.