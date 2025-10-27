¿Cuándo se cobra Volver al Trabajo en noviembre? Todo lo que tenés que saber

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo ya tienen confirmada la fecha de cobro para noviembre, lo que representa una importante herramienta de ayuda estatal. Las acreditaciones se realizarán en una única jornada, facilitando el proceso para los destinatarios del plan.

¿Cuándo se realizará el cobro de Volver al Trabajo?

El programa Volver al Trabajo abonará sus montos el viernes 7 de noviembre, que corresponde al quinto día hábil del mes. Este pago es igual tanto para los beneficiarios de Volver al Trabajo como para aquellos que forman parte del programa de Acompañamiento Social.

Esta asistencia estatal, orientada a los sectores más vulnerables y trabajadores informales, mantiene un monto de $78.000, sin cambios desde el último ajuste realizado el año 2023. La falta de actualizaciones se debe a que el programa se actualiza de manera discrecional, según las decisiones del Gobierno.

¿Cómo verificar si eres beneficiario y qué pasos seguir?

Los interesados en corroborar si les corresponde esta asistencia pueden hacerlo a través de un proceso sencillo. Para ello, deben:

Visitar la Portal Empleo. Registrarse en la plataforma, teniendo a mano su DNI. Cargar su curriculum vitae completo.

Una vez registrados, los usuarios pueden postularse a diversos Programas de Empleo disponibles, incluidas capacitaciones y oportunidades laborales.

¿Qué ofrece el programa Fomentar Empleo?

El programa Fomentar Empleo, que también depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, está destinado a personas de 18 a 64 años que no hayan tenido un empleo registrado en los últimos tres meses. Las personas que se inscriban podrán acceder a:

Cursos de formación profesional.

Prácticas laborales en empresas.

Ofertas de empleo disponibles.

Es fundamental mencionar que para acceder a estos beneficios, los interesados también deben estar registrados en el Portal Empleo.

Calendario de pago de noviembre 2025