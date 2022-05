¿Cuándo pagan lo del Censo 2022 y cómo se cobra?

Ha finalizado el Censo del INDEC para conocer los datos de la población argentina, pero quienes participaron como censistas quieren saber cuándo se paga el Censo 2022.

¿Cuándo se paga el Censo 2022?

Lamentablemente, no hay respuestas claras a esta pregunta. El primer motivo es que aún no hay datos oficiales sobre la fecha de cobro, y el otro motivo es que ante la consulta de los censistas, no obtienen respuestas en concreto.

Una censista que recorrió las calles de La Plata señaló que nadie supo decirle cuándo cobraría el dinero, mientras que un jefe de radio indicó que: “Podría ser la semana próxima“.

Algunas otras personas participantes respondieron de manera similar: “Nadie nos sabe decir nada, no creo que sea antes de fin de mes”.

¿Cómo se cobra el censo 2022?

El pago del censo 2022 se llevará a cabo tras un acuerdo entre el Banco Nación y el INDEC.

El monto será acreditado en cuentas corrientes y cajas de ahorro radicadas en sucursales del organismo o en otras entidades integrantes del sistema financiero argentino.

En caso de que el censista que participó de la jornada del pasado miércoles, no posea cuenta en una entidad bancaria, podrá descargar la billetera digital BNA+ para efectivizar el cobro.

“El acuerdo es muy importante para nosotros, porque nos permite hacer todo por transferencia, agilizando los pagos, fomentando la transparencia de los procesos y dándonos una seguridad muy grande”, indicó Marcos Lavagna, titular del INDEC.