En Abril 2022 habrá luna rosa y lluvia de estrellas: ¿Qué días será?

Este mes de abril 2022 habrá luna rosa, lluvia de estrellas y otros fenómenos astronómicos imperdibles. Seguí leyendo esta nota para conocer en detalle cuáles serán y en qué fechas ocurrirán.

Se trata de algunos eventos astronómicos que ocurrirán por primara vez en el año, como el eclipse parcial de Sol; y otros, como los de este mes, que decorarán el cielo de la primavera en el hemisferio norte.

Marte y Saturno se alinearán

El primero de los fenómenos astronómicos de este mes de abril inició con la entrada a la fase creciente de la luna.

En la mañana de hoy, Marte (con tono rojizo) y Saturno (con tono blanco amarillento) se alinearon y para verlos, había que dirigir la vista hacia el este-suroeste una hora antes del amanecer. También aparecería Venus (muy brillante), como guía para encontrar la conjunción de estos dos planetas.

Luna Rosa en abril 2022

Luego, para el 16 de abril habrá Luna de la Hierba, Luna de Huevo o Luna de la Rosa según las culturas ancestrales.

De acuerdo a The Old Farmer’s Almanac, el nombre de la Luna Rosa no se debe a su coloración; sino a las primeras floraciones de primavera en el hemisferio norte de una flor silvestre nativa de América del Norte, la Phlox Subulata.

En cuanto a cómo visualizar la Luna Rosa, este fenómeno astronómico se podrá observar hacia el horizonte tras la puesta del sol.

Lluvia de líridas

Aunado a ello, este 22 y 23 de abril se espera que las líridas alcancen su punto máximo: en cielos oscuros, se exhibirán de 10 a 20 meteoros por hora.

Se trata entonces, de una lluvia de meteoros moderadamente activa y con un clímax en las horas previas al amanecer. De acuerdo a la NASA, “son una de las lluvias de meteoritos más antiguas que se conocen“; y que “se han observado durante 2700 años”. Gracias a ello, es un fenómeno famoso por sus meteoros rápidos y brillantes.

Además, en esta ocasión, la luna en su fase menguante acompañará estas noches que estarán parcialmente iluminadas. Debido a ello, se recomienda observar sus destellos en las primeras horas de la noche.

Earthshine en abril

Otro evento astronómico de este mes de abril es el “Earthshine”, el cual se refiere al brillo que emite la tierra algunas noches del año; y el cual ocurrirá en las noches de 4, 5, 26 y 27 de abril.

Gracias al Earthshine habrá un resplandor opaco y nuestro planeta llegará a alumbrar la parte no iluminada de la Luna; por lo que en ocasiones también se le ha llamado este evento el “resplandor de Da Vinci“, en honor al ilustre inventor, quien explicó por primera vez este fenómeno.

Este brillo de la tierra, de acuerdo a los expertos, es más intenso en abril y mayo y se ve mejor unos días antes y después de la Luna Nueva; ya sea tras el atardecer o antes del amanecer.

Primer eclipse solar del año

Finalmente, para el 30 de abril ocurrirá el primer eclipse solar de este 2022 y se podrá ver desde el sureste de Pacífico; así como en la región más meridional del Sur. Podés seguir su trayectoria en este mapa interactivo, será un eclipse parcial muy profundo.

Además, el mismo 30 de abril, Venus y Júpiter estarán en conjunción y podrás verlos una hora antes del atardecer con mirada hacia el sureste.