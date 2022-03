Partido de Argentina vs Ecuador: ¿Cuándo y a qué hora juegan?

La Selección Argentina y Ecuador se enfrentarán en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos equipos ya están clasificados por el mundial de Qatar 2022.

Argentina marcha firme en el segundo puesto de las eliminatorias, detrás de Brasil, sin embargo el DT, Lionel Scaloni no se queda en los logros conseguidos: “Es importante no quedarse con lo realizado hasta el momento, siempre hay que intentar en ir mejorando, no conformarse con lo que se hizo”, aseguró en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega Argentina contra Ecuador?

El partido Argentina vs Ecuador será este martes 29 de marzo, a las 20:30 (hora de Argentina), en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

En el resto de los países se verá en el siguiente horario:

Ecuador : 18:30 horas.

: 18:30 horas. Colombia : 18:30 horas.

: 18:30 horas. Perú: 18:30 horas.

18:30 horas. Bolivia : 19:30 horas.

: 19:30 horas. Paraguay : 19:30 horas.

: 19:30 horas. Venezuela : 19.30 horas.

: 19.30 horas. Brasil : 20:30 horas.

: 20:30 horas. Chile : 20:30 horas.

: 20:30 horas. Uruguay : 20:30 horas.

: 20:30 horas. México : 17:30 horas.

: 17:30 horas. Estados Unidos : 16:30 horas PT y 19:30 horas ET

: 16:30 horas PT y 19:30 horas ET España: 01:30 horas (miércoles 30 de marzo)

Ecuador vs. Argentina: ¿Dónde puedo ver el partido?

Por último, el partido entre la selección nacional y Ecuador será transmitido en vivo para Argentina a través de la pantalla de la TV Pública y TyC Sports, este martes a las 20:30 horas.