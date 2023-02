Mi Pieza 2023: ¿Cuándo es el séptimo sorteo y cómo inscribirse?

El Plan Mi Pieza brinda una ayuda económica no reembolsable de hasta $360 mil a mujeres que quieran realizar reparaciones, mejoras y/o ampliaciones en su vivienda. En esta nota conocé cuándo es el séptimo sorteo y cómo inscribirse este año 2023.

Mi Pieza 2023: Cuánto es el monto y cómo se recibe

Los montos del programa para realizar refacciones y mejoras en la vivienda, pueden ir desde los $150.000 hasta los $360.000 pesos.

Las personas inscriptas ingresarán en un sorteo (el próximo es el séptimo), si resultan beneficiarias primero recibirán el 50% del dinero y deberán iniciar la obra. Mientras que el 50% restante se depositará una vez se validen los avances.

Vale señalar que este es un paso fundamental, ya que quienes no certifiquen el avance de obra quedarán inhabilitados para inscribirse a las nuevas líneas de asistencia económica.

¿El dinero hay que devolverlo?

No, no hay que devolverlo. Al igual que el Plan Mi Baño se trata de una ayuda económica no reembolsable. Las personas deberán utilizar el dinero para mejorar las condiciones de sus hogares.

Mi Pieza: ¿Cuáles son los Requisitos 2023?

Ser mujer con residencia permanente en el país.

Tener un documento de identidad válido.

Ser mayor de 18 años en el momento de la inscripción a Mi Pieza.

Residir en un Barrio Popular, registrado en RENABAP.

Poseer un Certificar de Vivienda Familiar emitido por ANSES.

¿Cómo inscribirse en Mi Pieza?

Para inscribirse al Plan Mi Pieza 2023 y participar del próximo sorteo, las personas interesadas deberán ingresar a la web: www.mipieza.argentina.gob.ar/ y llenar el formulario de inscripción con los datos solicitados.

¿Cuándo es el séptimo sorteo de Mi Pieza 2023?

La inscripción al 7º sorteo de Mi Pieza está abierta desde diciembre, y aunque el Gobierno Nacional aún no haya anunciado una fecha de cierre o de realización del sorteo, se estima que será a finales de este mes de febrero o inicios de marzo 2023.