¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Terminando el fin de semana extra largo de junio, muchos argentinos aprovecharon para pasear y disfrutar de algunos días de descanso en los principales destinos turísticos del país.

En ese sentido, comienzan a preguntarse cuándo es el próximo feriado. El próximo día no laborable en Argentina corresponde al 9 de Julio, el Día de la Declaración de la Independencia. Pero, cae día sábado y es una fecha inamovible, por lo que no se podrá modificar el día y no habrá fin de semana largo.

Para ello, habrá que esperar hasta el 13, 14 y 15 de agosto, ya que el 17 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Libertador José de San Martín, el cual cae día miércoles, pero se corre al lunes para generar un fin de semana largo y favorecer al sector turístico.

Este año 2022, cuenta con un total de 17 días festivos, de los cuales 12 son inamovibles, dos trasladables y tres con fines turísticos. Respecto a los fines de semana XXL, se previeron cuatro con cuatro días cada uno.

¿Cuántos feriados quedan?

Feriados inamovibles

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

(Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) 9 de julio (Día de la Independencia)

(Día de la Independencia) 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

(Día de la Inmaculada Concepción de María) 25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín): se celebrará el 15 de agosto

(Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín): se celebrará el 15 de agosto 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural): se celebrará el 10 de octubre.

Fines de semana largos