¿Cuándo es el próximo feriado y habrá fin de semana largo?

Con la finalización del último fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, muchas personas se preguntan cuáles son las próximas oportunidades de descanso antes de despedir el 2024. Si bien el año está llegando a su fin, todavía quedan algunos días festivos para aprovechar.

¿Cuándo será el próximo feriado?

El próximo feriado será el domingo 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta festividad, de gran relevancia en el calendario religioso católico, suele estar marcada por celebraciones litúrgicas y procesiones en distintas partes del país.

¿Habrá fin de semana largo?

Lamentablemente, no. Al ser un feriado inamovible y caer en domingo, no habrá extensión del descanso. Esto significa que no se podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo hasta el próximo año.

Último feriado del año: Navidad

El feriado final de este 2024 será el 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad. Este día, cargado de tradiciones familiares y encuentros, marcará el cierre oficial del calendario de días no laborables del año.-