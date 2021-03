Cuándo es el feriado de Semana Santa en 2021

La Semana Santa en 2021 arranca el 28 de marzo con el Domingo de Ramos y finaliza al domingo siguiente, con la Pascua de Resurrección, el 4 de abril. ¿Qué día es feriado?.

El único día considerado feriado de la Semana Santa en Argentina es el viernes santo, que en particular, este 2021 coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En tanto, el jueves santo es considerado día no laborable en nuestro calendario de feriados.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable



Para entender la diferencia es preciso recurrir a la Ley 27.399 que establece el calendario de feriados nacionales en la República Argentina. En la misma se establecen, además de los días feriados, los días declarados como no laborables.

En Semana Santa, particularmente se da el caso de contar con ambos días: Jueves Santo (no laborable) y Viernes Santo (feriado). Luego, hay que ir a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que puntualiza que norma legal rige para cada uno.Según el artículo 166 de la ley en cuestión en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. “Los trabajadores que no gocen de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”, señala el artículo. El artículo 167, en tanto, regula a los días no laborables y dispone que “el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines”. Y añade: “En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador”.

Por qué difiere la fecha de la Semana Santa todos los años



Cuándo es Semana Santa depende del calendario litúrgico, que a su vez se basa en el calendario lunar, que cuenta con 28 días.

Domingo de Resurrección siempre se celebra entre el 22 de marzo y el 25 de abril y cae el domingo siguiente a la primera luna llena posterior al 21 de marzo. Es decir, luego del equinoccio de primavera del hemisferio norte y del de otoño en el sur.

Este año, la luna se verá en su fase plena el 28 de marzo. De ahí que la Pascua se celebrará el 4 de abril. La cuaresma arranca 40 días antes de ese día y con ella las diferentes celebraciones.