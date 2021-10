AUH y SUAF con cambios en el calendario de pago ¿Cuándo cobro?

La ANSES continúa con el cronograma de pagos de algunas prestaciones, este jueves comienzan los cobros para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Hijo (SUAF) con algunos cambios en el calendario. ¿Cuándo cobro?

En ese sentido, el presidente Alberto Fernández anunció que están pensando en “algo nuevo”, que podría ser una asistencia parecida al IFE de ANSES, pero aun no hay ninguna confirmación oficial.



Hasta ahora no se conoce quienes serían los beneficiarios de la nueva ayuda económica, sin embargo, Fernández destacó que el nuevo IFE no estará dirigido únicamente a quienes ya lo cobraron: “No es para los que ya lo tuvieron, es algo nuevo”.

De esta manera, los titulares de AUH y SUAF podrían quedar excluidos del beneficio, aunque todavía no se conocen los detalles ni está confirmado el pago del nuevo bono.

Cambios en el calendario de ANSES octubre 2021

Desde el organismo confirmaron que algunas fechas del cobro de octubre se verán afectadas por el fin de semana largo. Frente a las cuatro jornadas de feriado turístico, se modificarán algunos días para cumplir con el calendario de pagos 2021.

Por lo tanto, los pagos para AUH y SUAF empiezan este jueves y se continuarán en la otra semana, al retorno de las actividades laborales.

ANSES: Calendario de pago octubre 2021

Las fechas de pago para SUAF y AUH comenzarán este jueves y se retomarán el martes 12 de octubre. Por tanto, el calendario de pagos de Anses quedó de la siguiente manera: