¿Cuándo cobran el aguinaldo los estatales en Mendoza? Fechas de Diciembre 2025

Ignacio Hernández
pago aguinaldo estatales mendoza

Si sos empleado estatal en la provincia de Mendoza, la pregunta que más resuena en estos días es cuándo va a estar depositada la segunda cuota del aguinaldo. Con las fiestas a la vuelta de la esquina, el cronograma de pagos es vital para organizar la economía familiar.

A continuación, te detallo las fechas estimadas, los plazos legales y qué tenés que tener en cuenta a la hora de ver tu bono de sueldo.

Aguinaldo y bono de fin de año para Estatales en diciembre 2025: Qué se sabe hasta ahora
📅 Fechas de cobro: ¿Qué día se deposita?

Según la información más reciente que manejan fuentes gremiales y los reportes económicos actualizados al 7 de diciembre de 2025, el Gobierno de Mendoza ha perfilado el siguiente esquema de pagos. Aunque el Ejecutivo provincial suele confirmar el día exacto con poca antelación, ya hay un rango de fechas casi definitivo:

  • Fecha probable de depósito: Entre el lunes 15 y el lunes 22 de diciembre de 2025.
  • Fecha límite legal: La Ley de Contrato de Trabajo estipula que el empleador tiene tiempo hasta el 18 de diciembre para abonar el SAC, con una extensión de cuatro días hábiles (hasta el 24 de diciembre).

El dato clave: Históricamente, la administración de Mendoza (bajo la gestión de Cambia Mendoza) intenta depositar el aguinaldo antes de la Navidad, generalmente coincidiendo con el fin de semana previo a las fiestas para fomentar el consumo local.

Cronograma por sectores (Estimado)

Si bien Mendoza suele depositar a toda la administración central el mismo día, a veces se escalona según el organismo. Este es el panorama para las distintas reparticiones:

SectorEstado del PagoFecha Estimada
Administración CentralPendiente Confirmación18 al 20 de Dic.
Docentes y CeladoresPendiente Confirmación18 al 20 de Dic.
Salud y SeguridadPendiente Confirmación18 al 20 de Dic.
MunicipalesVaría según municipio15 al 22 de Dic.
