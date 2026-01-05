Cruce por Venezuela: Santilli criticó a Kicillof por condenar a Estados Unidos y celebró la detención de Nicolás Maduro

La política internacional volvió a meterse de lleno en la agenda local y reavivó tensiones dentro del arco político argentino. Las reacciones frente a un conflicto externo, las lecturas sobre derechos humanos y soberanía, y las diferencias ideológicas quedaron expuestas en un cruce que sumó voces del oficialismo y de la oposición, con fuerte repercusión pública.

Santilli cuestionó a Kicillof por su postura sobre Venezuela

El ministro del Interior, Diego Santilli, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de que este último condenara el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro. Para Santilli, existen dirigentes que mantienen “visiones parciales” cuando se producen hechos de violencia o conflictos armados en otros países.

Según expresó, hay una falta de condena clara frente a situaciones que, a su criterio, implican violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En ese marco, cuestionó que se hable de soberanía desde países donde rige la libertad plena, mientras se relativiza la situación interna venezolana.

El comunicado del gobernador bonaerense

Axel Kicillof difundió un mensaje en el que la provincia de Buenos Aires condenó el accionar estadounidense. En su declaración sostuvo que la intervención militar “constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”, además de alterar la estabilidad regional y sentar un precedente que consideró peligroso.

El mandatario provincial enmarcó su postura en principios históricos de la política exterior argentina, vinculados a la no intervención y a la solución pacífica de los conflictos entre Estados.

La respuesta de Santilli y sus críticas al régimen venezolano

Ante esas afirmaciones, Santilli fue contundente. Señaló que en Venezuela no existen garantías democráticas ni derechos humanos, y cuestionó la legitimidad del gobierno de Maduro. En ese sentido, afirmó que hubo elecciones sin transparencia y que el presidente venezolano se perpetuó en el poder.

Entre sus declaraciones más duras, remarcó:

• Que Maduro es considerado un narcodictador por la Justicia estadounidense

• Que su detención representa un avance hacia la libertad

• Que las dictaduras deben ser enfrentadas sin matices

• Que el narcotráfico impacta a millones de personas en todo el mundo

En diálogo televisivo, sostuvo que se trata de “un día histórico” en el que un país comienza a recuperar libertades.

La postura del Gobierno nacional frente al conflicto

Santilli también reafirmó la posición del Gobierno nacional, en línea con lo expresado previamente por la Cancillería y por el presidente Javier Milei. Desde el oficialismo se marcó un rechazo explícito a las dictaduras y una defensa abierta de la libertad como valor central de la política exterior argentina.

En ese marco, se remarcó la necesidad de enfrentar regímenes autoritarios, en especial aquellos vinculados al narcotráfico, por su impacto global y regional.

Seguridad, fronteras y medidas migratorias

Consultado sobre un posible refuerzo de la seguridad en las fronteras, Santilli indicó que los ministros del área se encuentran trabajando desde la madrugada y que están a disposición ante cualquier escenario que requiera acción inmediata.

Estas declaraciones se dieron en paralelo a las nuevas restricciones migratorias anunciadas para ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen chavista, una medida que busca reforzar el control y preservar el orden interno.

Kicillof defendió la no intervención y la soberanía

En su mensaje, el gobernador bonaerense profundizó su postura y sostuvo que las acciones militares vulneran:

La Carta de las Naciones Unidas

La Carta de la OEA

El principio de no intervención

Doctrinas históricas argentinas como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo

Además, remarcó que Argentina tiene una tradición basada en el diálogo internacional, la defensa de la soberanía y la resolución pacífica de controversias, y que estos principios deben estar por encima de cualquier conveniencia económica.

La reacción de Patricia Bullrich y el cruce político

La postura de Kicillof generó respuestas inmediatas dentro del arco político. Una de las más contundentes fue la de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien lo acusó de defender dictaduras desde la comodidad de un país democrático.

En su mensaje, sostuvo que no existen matices frente a regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos, y remarcó que en Argentina se eligieron valores como la libertad, el orden, la ley y la defensa de los derechos de todos.

El intercambio dejó expuestas las profundas diferencias ideológicas sobre cómo interpretar el conflicto venezolano y cuál debe ser el rol de Argentina frente a escenarios internacionales de alta tensión.