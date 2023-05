Cristina Kirchner publicó una carta contra el Poder Judicial: ¿Qué dijo la líder del Frente de Todos?

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta contra el Poder Judicial a través de su página web. La Mandataria repudió que la Justicia cierre la investigación sobre su intento de magnicidio el año pasado. “Me quieren presa o muerta”, lanzó la líder del Frente de Todos.

“A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad”, reza el título del documento escrito por Kirchner. “No hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos”, comenzó Cristina.

“Lo que queda no se investiga nunca más. Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido. Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima", afirmó Cristina.

“Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1º de septiembre de 2022”, agregó.

“Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”, cerró la Ex Presidenta.