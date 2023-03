Cristina Kirchner habló de todo y criticó duramente a los Integrantes del Partido Judicial: ¿Qué dijo la Vicepresidenta?

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló de todo en una conferencia que brindó tras recibir un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Río Negro y criticó duramente a los Integrantes del "Partido Judicial."

“Son mafiosos que solo buscaron mi proscripción”, manifestó la Referente del Frente de Todos. “El fallo de mi condena no tiene ninguna prueba", agregó. “A cuarenta años del regreso de la democracia, parece que los tres poderes no funcionan”, decretó Cristina en su discurso.

Los detalles de las críticas realizadas por Cristina Kirchner

“Hoy, dos horas antes de esta conferencia, desde el partido judicial, ya no se le puede decir Poder Judicial, separan al senador Martín Doñate que era el representante en el Consejo de la Magistratura. Luego restituyen al miembro que había impugnado judicialmente. Más mafiosos no se consiguen”, dijo la Ex Presidenta.

“Que voy a hablar de mensajes mafiosos si aquí precisamente, en Lago Escondido, Río Negro, todos los argentinos pudimos verificar los chats que por esas casualidades el Juez que instruyó la causa en la que ayer acaban de proscribirme fue uno de los que recomendaba cómo hacer facturas truchas”, continuó.

“Lo de los fundamentos de la condena de ayer más que fundamentos son eufemismos. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un sólo objetivo: la proscripción. Creo que el que mejor lo definió fue el Ministro del Interior (Eduardo) Wado de Pedro. Él dijo que reemplazaron al código electoral por el código penal’. Esta es la verdad de la milanesa hoy en Argentina”, concluyó la Vicepresidenta.