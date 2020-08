Cristina Kirchner cuestionó la Justicia y dijo que "no hay argentino más impune que Macri"

"No hay argentino más impune que Mauricio Macri" afirmó ayer en Twitter, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Krichner, luego de que la Cámara Federal porteña revoque el jueves la orden para analizar las comunicaciones telefónicas del ex presidente.

La jueza María Servini fue la que negó la orden para analizar las llamadas de Mauricio Macri y sus ex funcionarios durante un plazo de tres años y medio.

Cristina Krichner escribió en Twitter:"La jueza Servini de Cubría había solicitado a las empresas telefónicas 'las llamadas realizadas -y celdas activadas- entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo'. ¡Ojo!: no el contenido de las llamadas".

La vicepresidenta realizó más descargos a través de Twitter: "Estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al @FrenteDeTodos"

"Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República. Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina", agregó Cristina Kirchner.