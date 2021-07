Cristina Kirchner: “Cuando pase la pandemia vamos a tener que hablar de responsabilidades”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que cuando pase la pandemia van a tener que hablar de responsabilidades, apuntando directamente a la oposición, respecto a las campañas en contra de la vacunación.

Cristina participó de un acto junto al gobernador Axel Kicillof en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Allí presentaron el programa “Conectar Igualdad Lomas”, en compañía del intendente municipal, Martín Insaurralde, donde entregaron 10.000 tablets a niños y niñas de sexto grado.

“Pese al bombardeo mediático que hicieron para que no se vacunaran, no logro entender que es lo que persiguen. Creo que no quieren a la Argentina, que odian a los argentinos y no lo pueden decir, no alcanzo a entender. Cuando pase la pandemia vamos a tener que hablar de responsabilidad”, sostuvo Cristina Kirchner en el acto.

Por otro lado, expresó que el plan Conectar Igualdad se trató de una “verdadera revolución”, por ser el primer acercamiento con una computadora de muchos jóvenes en el país. Asimismo, declaró que durante su gobierno no se tomaban préstamos para la timba financiera, pero sí para la inversión y las obras públicas.