Crimen de Lucio Dupuy: la China Suárez, Dalma Maradona y otros famosos pidieron justicia por el niño

En noviembre del 2021, Lucio Dupuy, un niño de 5 años, murió luego de ser torturado y abusado por su madre Magdalena Espósito y su pareja, Abigail Páez.

El pedido de los famosos

Una gran cantidad de celebridades expresaron su deseo de que se haga justicia con el nene y así lo dejaron registrado en sus redes sociales.

La China Suárez fue la primera en expresar su enojo: "Justicia por vos también, angelito. Que las que te hicieron vivir este infierno paguen como corresponde. No te olvidamos".

Nacha Guevara expresó: "Lucio pequeño, ya estarás a salvo si es que existe el cielo. A las asesinas que Dios las perdone, porque yo no puedo".

Dalma Maradona no ocultó su angustia y dolor como madre: "Escribo y borro mil veces porque no encuentro las palabras para explicar lo que siento. Que tengas la paz que no pudiste tener en la tierra por la culpa de tu mamá".

Ayer el presidente habló con los abuelos de Lucio y prometió hacer una sesión extraordinaria para que el senado se de una vez por todas vote la Ley Lucio.#JusticiaPorLucio y no olvidemos a quien lo entregó. pic.twitter.com/zZya6IVWYO — Soledad Silveyra (@valientesoledad) January 21, 2023

Soledad Silveyra remarcó: "Ayer, el presidente habló con los abuelos de Lucio y prometió convocar una sesión extraordinaria para que en el Senado, de una vez por todas, se vote la Ley Lucio. Justicia por Lucio y no olvidemos a la jueza, quien lo entregó a sus asesinas".

Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, escribió: "La violencia no tiene género. Lucio fue asesinado por la madre y su novia en un aberrante hecho".