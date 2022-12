Crimen de Fernando: Su padre pidió cadena perpetua para los rugbiers

A tan solo cuatro días de que se inicie el juicio contra los ocho imputados de asesinar a Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020, en la ciudad balnearia de Villa Gesell, Silvino, su padre, pidió la prisión perpetua para los acusados que están detenidos en la Alcaidía Departamental La Plata 3 ubicada en la localidad de Melchor Romero y en las próximas horas serán trasladados a la Unidad Carcelaria n| 6 de Dolores.

“Queremos la perpetua”, sostuvo Báez al respecto del juicio que comenzará el próximo lunes en el Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad bonaerense, y estará a cargo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

“Queremos escuchar su palabra. Nos imaginamos todo. Espero tener la fuerza para escucharlos y saber qué dicen, qué pasó esa noche, por qué eran tan malos con Fernando, por qué le pegaban a traición. Le rompieron la cabeza a patadas, quiero escuchar lo que van a decir”, indicó el padre del joven brutalmente asesinado.

Contó también que junto a su esposa, Graciela Sosa, tuvieron una reunión con su abogado, Fernando Burlando, quien quería saber cómo estaban para afrontar esta etapa judicial.

“Graciela es una mujer guerrera, una mamá ejemplar. A veces me pongo a pensar y digo qué podría dar por ella para devolverle la felicidad. Anda triste, preocupada, ansiosa. Pero tiene fuerza y va para adelante, va por todo por su hijo Fernando, para que pueda tener justicia”, comentó.

"La pasada Nochebuena, antes de las 12 de la noche, Graciela puso todos los videos que teníamos en Navidades y otros momentos que pasábamos con él. La veía a mi mujer llorando desconsoladamente y no sabía qué hacer”, relató el padre de Fernando.

Incluso, expresó: “A veces me cuesta mirar la foto de mi hijo fijamente porque no puedo creer lo que le pasó. Un pibe que era bueno, cariñoso, no tenía vicios, le gustaba divertirse”.

Los imputados de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” que irán a juicio desde el lunes son: Luciano Pertossi, de 21 años y apodado Chano; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21.