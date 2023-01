Crimen de Fernando: Máximo Thomsen rompió en llantos y pidió declarar

Como es de dominio púbico, este lunes 16 se está llevando a cabo en los Tribunales de Dolores la decimoprimera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Tras la declaración de las madres de Blas Cinalli y Máximo Thomsen, éste último rompió en llantos y pidió declarar ante los Jueces del Tribunal Oral Criminal n° 1 de ese Departamento Judicial bonaerense.

"Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien", sostuvo entre lágrimas.

"Yo fui el primero que entré y fuimos directo a la barra a cambiar la consumición que venía con la entrada. Llegamos a la barra y cuando llegamos nos quedamos ahí", relató sobre la noche del 18 de enero.

A su vez, contó: "Estaba ahí tomando con uno de los chicos y estábamos conociendo a una chica, que estábamos organizando para hacer una previa con ella al día siguiente".

Sobre cuándo se enteró del crimen, sostuvo: “Al otro día supe lo que había pasado. Cuando estábamos todo en el piso (la policía) nos dice: “¿Ustedes saben por qué están acá? Ustedes mataron un pibe”. Ahí me empezó a dar vueltas todo en la cabeza y me puse a vomitar, pero yo hasta el día siguiente no lo creía, mi cabeza no lo podía procesar porque yo no lo entendía”.

El fiscal Gustavo García le preguntó a Thomsen dónde se hallaba parado cuando se inició la pelea, respondiendo que tuvo que ver los videos porque por el alcohol y la asfixia (en referencia a la llave inmovilizadora que le practicaron los patovicas del boliche) no recordaba, pero tras observar las grabaciones supo que junto a sus amigos, caminando.

Dijo el principal acusado del atroz asesinato que solamente va a responder preguntas sobre su persona y no en relación al resto de los imputados.

NOTICIA EN PERMANENTE ACTUALIZACION