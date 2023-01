Crimen de Fernando: Máximo Thomsen lloró al escuchar a Graciela, la madre de Báez Sosa

Pasado el mediodía de este jueves comenzó en el Palacio de Tribunales de Dolores, la segunda jornada de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Rugbiers acusados de asesinar a Báez Sosa

Previo a su inicio, la Presidenta del Tribunal interrogó al abogado Fernando Burlando si los padres de Fernando Báez Sosa deseaban hacer uso de la palabra, tras lo cual, luego de un breve cuarto intermedio Graciela se dirigió a los presentes y expresó:

"Nunca pensé que estaría en este lugar, siempre pensé que mi hijo se recibiría y viendo como él defendería a la gente, nunca pensé presenciar el asesinato de mi hijo me costo muchísimo estar en este lugar. Cargamos la valija para venir, nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi miles de veces. Me costó horrores ver como asesinaron a mi hijo, es una angustia impresionante que nunca podré olvidar como mi hijo levantaba su mano pidiendo piedad, tenia esa sensación de tirarme sorbe él, yo daría mi vida por mi hijo, un chico bueno decente, yo le decía que cuando había pelea pida ayuda, no se meta. Quiero que paguen lo que le hicieron no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia".

Mientras Graciela hablaba, en su sitio, Máximo Thomsen, el más complicado de los ocho acusados, comenzó a llorar y se secaba las lágrimas mientras escuchaba a la progenitora de Fernando Báez Sosa.