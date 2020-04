La Sala I de la Cámara de Apelaciones de Dolores definirá mañana, martes 14, el futuro procesal de ocho de los diez rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa en enero pasado en Villa Gesell, informaron fuentes judiciales.

En el fallo que dicten en las próximas horas los camaristas Susana Darling Yaltone, Luis Felipe Defelitto y Fernando Sotelo, no se expedirán sobre el cambio en las condiciones de detención de los acusados por el homicidio ocurrido el 18 de enero en la ciudad costera, aunque decidirán si las prisiones preventivas dictadas por el juez de garantías David Mancinelli se ajustan a derecho y si la fiscal Verónica Zamboni -que fue recusada por el defensor de los imputados, Hugo Tomei, ya que cuestiona su actuación en el inicio de la causa- puede seguir al frente de la investigación judicial del crimen.

Recordamos que Fernando Báez Sosa fue brutalmente asesinado el 18 de enero a las 04.44, en Villa Gesell por un grupo de rugbiers -todos oriundos de Zárate y, la mayoría, jugadores del Club Náutico Arsenal Zárate- a la salida del boliche Le Brique.

En la causa hay diez sospechosos, de los cuales dos (Alejo Milanesi y Pedro Guarino) fueron liberados de manera provisoria por "falta de méritos", aunque continúan imputados y sometidos a los diferentes procesos indagatorios por encubrimiento ya que "no han querido romper el pacto de silencio" con el resto de los acusados.

En tanto, los ocho restantes siguen detenidos en la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero, donde están alojados en celdas de a dos en el mismo Pabellón 6. Éstos son Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (21), todos acusados por el "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Se aseguró que este martes- se conocerá la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores al pedido del abogado Hugo Tomei de otorgarles el privilegio de la prisión domiciliaria a los ocho rugbiers.

​En este contexto, Silvano y Graciela, los padres de Fernando, grabaron un video solicitando que no se les conceda dicho beneficio. "Estamos esperando que la Cámara dictamine una resolución y que no les den la prisión domiciliaria. Sería muy injusto que le den ese privilegio. Ellos no le dieron la oportunidad ni siquiera para defenderse", suplican.