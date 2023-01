Crimen de Fernando: ¿Los alegatos se podrán ver en vivo?

Luego de dos semanas de declaraciones testimoniales en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, hay un el cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 25, cuando comenzarán los alegatos

¿Cómo se desarrollarán los alegatos?

El primer día la fiscalía representada por los doctores Gustavo García y Juan Manuel Dávila y el Particular Damnificado, con el equipo de Fernando Burlando al frente, y el jueves 26, la defensa que encabeza el abogado Hugo Tomei argumentarán ante el Tribunal para buscar condenas o absolución, según el caso.

Todos los especialistas en juicios orales, afirman que los alegatos constituyen la parte más rica del debate y a diferencia de la etapa probatoria que no fue transmitida en vivo, ahora será diferente.

¿Se transmitirán en vivo?

Fuentes judiciales confirmaron que los alegatos del miércoles y jueves próximos, como la lectura de la sentencia y, de corresponder, la condena -probablemente el martes 31 de enero-, se emitirán para que todo el mundo pueda verlo.

Las imágenes las emitirá directamente la Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires a través de su canal de youtube, que se encuentra en este link: https://www.youtube.com/@scbaoficial. La causa es la N° 629, para que se puedan ubicar.

Por cómo se desarrolló esa emisión inicial, se garantiza que las cámaras mostrarán todo lo que pasa, en el sentido de que no habrá una imagen fija sobre una pared, sino que se van a ver a los imputados, los abogados, los jueces, y se va a escuchar todo. Se estima que ambos jornadas comenzarán a las 9 de la mañana, lo cual aún no está confirmado.

¿Por qué no se transmitió estas dos últimas dos semanas del juicio?

Porque como los testigos no se pueden comunicar entre sí antes de dar sus declaraciones, si ellos veían antes de comparecer el testimonio de otro testigo, en teoría se podía "contaminar" la prueba.

Ahora se va a ver qué argumentan los fiscales, la querella, la defensa. Lo mismo la sentencia y la condena serán públicas para que la gente sepa por qué se toman las decisiones.