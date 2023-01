Crimen de Fernando: Llegaron los padres del joven asesinado a los Tribunales de Dolores

Pasadas las 9.00 horas de este lunes 2 y acompañados por sus abogados defensores, Fernando Burlando y Fabián Amèndola, llegaron al Palacio de Tribunales de la ciudad de Dolores, los padres de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell por un grupo de rugbiers de Zárate.

Ante la gran cantidad de medios periodísticos presentes en el lugar, Graciela, la mamá del joven asesinado afirmó "Mi hijo necesita justicia. No sé lo que sentiría en ese momento, solo sé que no tiene perdón lo que hicieron".

"Llegó el día, hace tiempo estamos esperando. Nos sentimos más aliviados. Estamos con entereza y firmes porque Fernando se lo merece. Nuestra vida es un calvario, levantarse y no estar con Fer ya no es vida. Me gustaría saber porque lo hicieron, solo se que mi corazón esta destrozado, es una herida sangrante que no cura", expresó Silvino, el padre de Fernando.

"Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como una cadena perpetua", sentenciaron los padres de Fernando, quienes reiteraron su pedido de cadena perpetua para los asesinos de su hijo