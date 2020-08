Crimen de Fernando: El audio de un amigo de los rugbiers que delata a Thomsen

Salió a la luz un nuevo audio de WhatsApp que complica todavía más a Máximo Thomsen (20), uno de los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en enero pasado en Villa Gesell.

Se trata de una nota de voz correspondiente a las horas posteriores al crimen, cuando Thomsen ya no chateaba con sus amigos, pero ellos seguían contándose qué sabían de lo ocurrido en la madrugada del 18 de enero. Ahora, la Justicia quiere saber de primera mano qué pueden aportar los testigos.

Los abogados que representan a los papás de Fernando, María Graciela Osorio y Silvino Báez, pidieron distintas medidas de prueba a la fiscalía, entre las cuales insisten con la identificación fehaciente de “Pipo”, un joven que en distintos momentos aparece junto a los imputados, en una selfie con parte del grupo y en videos, “en el que festejan haber cometido el crimen” y luego ingresando a un local de comida rápida.

Los abogados, del equipo de Fernando Burlando, aportan información de chats que “Pipo”, a quien señalan como el rugbier N° 11, mantuvo con Matías Benicelli, Lucas Pertossi y Alejo Milanesi.

Durante este jueves y viernes, la fiscal Verónica Zamboni les tomará declaración testimonial, vía videollamada, a quienes en el grupo de WhatsApp los peritos de la Policía Federal identificaron como “Juani Neme”, “Aldi Cairmer”, “Alejo Arce” y “Dory”, novia de Juan Pedro Guarino, uno de los imputados excarcelados.

Es ”Juani Neme” quien habla del ataque de Máximo Thomsen a quien apodan “Machu”. “Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató”, se oye en el audio.

Vale aclarar que las testimoniales seguirán el lunes a partir de las 10.

Por el crimen de Fernando Báez Sosa se encuentran detenidos y ya procesados por el juez de Villa Gesell, David Mancinelli, Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), todos ellos considerados coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

Además, están acusados como “partícipe necesario” Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), quienes fueron excarcelados.

El hecho ocurrió la madrugada del 18 de enero último en pleno centro de la localidad turística, frente al boliche Le Brique, donde Báez Sosa y dos de sus amigos comenzaron a ser golpeados por un grupo de jóvenes.

Fernando recibió golpes y patadas en la cabeza que le provocaron la muerte antes de que pudiera ser atendido por médicos, mientras que sus agresores huyeron.

El rostro de Báez Sosa “tenía dos improntas: una no se pudo establecer porque era muy chiquita y, la otra, se estableció que coincide con unas zapatillas Cyclone secuestradas y que coinciden con el pie de Thomsen”.

Escuchá el audio