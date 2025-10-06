Créditos ANSES: fácil acceso a préstamos de hasta 50 millones en Banco Provincia y Nación

En octubre 2025, los beneficiarios de ANSES pueden acceder a créditos personales rápidos y flexibles a través de convenios con el Banco Nación y el Banco Provincia. Estas opciones buscan ofrecer soluciones prácticas a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares (AUH y SUAF) para hacer frente a gastos cotidianos o imprevistos.

¿Cuánto se puede solicitar y cuáles son las condiciones?

Los préstamos están disponibles en montos que van desde $100.000 hasta $50 millones. Los beneficiarios pueden optar por cuotas fijas y plazos extendidos, además de un descuento automático sobre sus haberes. Esto asegura una forma de pago cómoda y segura.

¿Cómo solicitar un crédito en Banco Provincia?

El Banco Provincia ha implementado un proceso 100% online para los beneficiarios de ANSES, que permite gestionar el préstamo sin necesidad de trámites presenciales. Los montos pueden llegar hasta $2.500.000, y la acreditación del dinero se realiza en menos de 48 horas.

Para solicitar el préstamo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al Home Banking del Banco Provincia. Seleccionar la opción “Préstamos”. Simular el crédito, eligiendo monto, plazo y cuota. Confirmar la operación y aceptar los términos. Esperar la acreditación del dinero en la cuenta en 24 a 48 horas.

Este sistema permite un control total sobre los pagos mensualizando el préstamo desde casa.

¿Qué ofrece el Banco Nación para beneficiarios de ANSES?

El Banco Nación presenta una de las líneas más amplias del mercado, con préstamos que van desde $100.000 hasta $50 millones, destinados a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES. Los pagos se realizan en cuotas fijas y se descuentan directamente del recibo de haberes.

Así pueden solicitarlo:

Ingresar al Home Banking o al sitio oficial del Banco Nación.

o al sitio oficial del Banco Nación. Acceder a la sección “Préstamos Personales” .

. Simular el crédito, eligiendo monto y plazo.

Confirmar y aceptar las condiciones.

Recibir la acreditación en un plazo de 24 a 48 horas.

Este trámite también puede realizarse de manera presencial, y no se requiere un historial crediticio previo, lo que facilita el acceso a nuevos solicitantes.

¿Cuáles son los requisitos básicos para acceder a los créditos ANSES?

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia establecen condiciones sencillas para acceder a estos créditos:

Ser jubilado, pensionado o beneficiario de AUH o SUAF .

. Percibir los haberes mediante una cuenta del Banco Nación o Banco Provincia .

. Tener mayoría de edad y residencia en Argentina .

y . No se requiere historial crediticio ni garantías.

Estas opciones se perfilan como una alternativa segura y accesible dentro del sistema financiero argentino, ofreciendo respaldo a quienes dependen de ingresos fijos de ANSES.