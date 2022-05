Covid: Kreplak confirmó una nueva ola de contagios en la provincia de Buenos Aires

El Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, hizo referencia esta mañana a la suba de contagios de Covid en la provincia de buenos aires, y reconoció que “la cantidad de casos nos dice que estamos ante la llegada de una nueva ola” de coronavirus.

En las últimas semanas, los contagios de Covid crecieron condenablemente. De hecho, Kreplak, advirtió que se registró de entre el 35 y 40% en el último informe y que se espera que el de esta semana sea aún mayor.

“Subieron los casos notoriamente, pero no tanto como en el pico de enero, pero sabemos que cuando empieza a subir, a veces sube muy rápido”, detallo Kreplak luego de anunciar que en la provincia est ante el inicio de una nueva ola de Covid.

Él funcionario provincvial destacó que los casos de Covid “están aumentando notablemente en la provincia por la aparición de una nueva variante”, al referirse a la subvariante BA.2 de Ómicron, 30% más contagiosa que la anterior, y que fue la causante de los rebrotes en todo el mundo.

Kreplak también atribuye la suba de contagios de Covid a la llegada del frío, por eso recomendó seguir ventilando y usar el barbijo o tapabocas en espacios cerrados y con aglomeración de personas, aunque no sea obligatorio.







No obstante, confirmó que por el momento no se establecerán medidas ni restricciones en la provincia de Buenos Aires, pero que llegado el caso, de ser necesario, se discutirán cuestiones como la no obligatoriedad de los barbijos en las escuelas.