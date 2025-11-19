Corte Suprema ratifica condena a Luciano Napolitano por violencia de género y amenazas

La Corte Suprema de Justicia ha confirmado la condena a tres años y ocho meses de prisión a Luciano Napolitano, hijo del célebre músico Norberto “Pappo” Napolitano, por lesiones, amenazas y violencia de género contra su expareja. Los episodios de violencia se registraron en 2020 y 2021 en la localidad bonaerense de Benavidez.

Detalles del caso judicial

El máximo tribunal, con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso de queja presentado por la defensa del imputado. La Corte consideró que el recurso no cumplía con los requisitos formales establecidos por la acordada 4/2007, lo que dejó firme la resolución previa de la Suprema Corte bonaerense que había restituido la condena inicial.

Hechos de violencia denunciados

Según el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el 21 de noviembre de 2020, Napolitano agredió y amenazó a su entonces pareja, Mariel Oleiro, tras hostigarla y humillarla con un arma de fuego calibre .38. El episodio más grave se produjo el 24 de mayo de 2021, cuando el músico la tomó del cuello, dificultando su respiración mientras la amenazaba, lo que llevó a la denuncia penal.

Historia de condenas y apelaciones

Napolitano había sido condenado en un juicio abreviado ante el Juzgado Correccional 4 de San Isidro por varios delitos, incluyendo lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y tenencia de arma de guerra. Cumplió un año y medio en prisión, entre detención efectiva y domiciliaria, hasta que la Cámara de Garantías de San Isidro lo absolvió en diciembre de 2023, alegando falta de certeza en la condena.

La absolución fue apelada por el Ministerio Público y la querella, lo que llevó a que en diciembre de 2024 la Suprema Corte bonaerense revocara la decisión. El tribunal advirtió que la Cámara había realizado un análisis “fragmentario y aislado” de las pruebas, considerando solo aquellos elementos que favorecían al acusado sin evaluar integralmente la causa.

Firmeza de la condena

A pesar de los intentos de la querella por llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la presentación fue declarada inadmisible, consolidando así la condena inicial que Napolitano había recibido.