“Corriendo por un Sueño”: 370 kms de solidaridad entre La Plata y Mar del Plata

Entre el 17 y el 20 de diciembre, se pondrá en marcha “Corriendo por un Sueño”, una propuesta deportiva y solidaria que reunirá a 20 corredores con amplia experiencia, entre ellos deportistas e influencers, para unir La Plata con Mar del Plata en un recorrido de 370 kilómetros distribuidos en cuatro etapas consecutivas.

La iniciativa fue impulsada por los corredores platenses Pablo Spinelli y Gastón Gennai, quienes conformaron el equipo de 20 participantes. El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales: solidaridad, deporte y pasión.

Un desafío con impacto social

Esta travesía busca visibilizar y acompañar a instituciones y fundaciones que trabajan con niños, familias y pacientes en situación de vulnerabilidad. La propuesta también apunta a demostrar cómo el deporte puede convertirse en una herramienta real de transformación social.

Durante el recorrido —que tendrá paradas en Lezama, Dolores, Maipú y Coronel Vidal— habrá vehículos de asistencia, puntos de hidratación y alimentación cada 10 kilómetros, y un equipo logístico encargado de la seguridad y coordinación general.

Los centros que recibirán apoyo y donaciones serán:

Hospital de Niños de La Plata

Fundación Cecilia

Fundación Proyecto Emprender (Buenos Aires)

(Buenos Aires) Asociación de Bomberos Voluntarios de Lezama

Hospital Dr. Francisco Quijano (Lezama)

(Lezama) El Galpón de Teresa (Maipú y Coronel Vidal)

(Maipú y Coronel Vidal) Hogar San José (Dolores)

(Dolores) Hogar Mahatma (Mar del Plata)

Entrenamiento y difusión

Los 20 corredores se encuentran realizando entrenamientos físicos y técnicos específicos para afrontar la exigencia del desafío. Además, se habilitó un canal oficial de comunicación donde se compartirán avances, transmisiones en vivo y contenidos exclusivos del detrás de escena.

La participación de influencers y atletas con presencia en redes sociales permitirá una importante difusión tanto en plataformas digitales como en medios tradicionales.

El origen del proyecto

“Corriendo por un Sueño” nació del amor por correr, el deseo de superación personal y la convicción de que el deporte puede inspirar, unir y ayudar. Cada kilómetro será una oportunidad para crear conciencia, motivar a otros y acompañar a quienes más lo necesitan.

Etapas del recorrido

Día 1: La Plata – Lezama (117 km)

Día 2: Lezama – Dolores (57 km)

Día 2: Dolores – Maipú (68 km)

Día 3: Maipú – Coronel Vidal (69 km)

Día 4: Coronel Vidal – Mar del Plata (68 km)