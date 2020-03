El titular del Hospital Iturraspe de Santa Fe aseguró que una mujer de 35 años, oriunda de Recreo quien estuvo en la ciudad de Osaka, Japón, hace unas semanas atrás, tuvo que ser internada con un diagnóstico compatible con el del coronavirus.

De acuerdo a lo declarado por el galeno del establecimiento, Francisco Villano, la mujer ingresó al hospital con síntomas de fiebre y tos. "La trasladamos de inmediato al área de aislamiento clínico. Es un caso sospechoso por la sintomatología y más aún porque esta señora estuvo en Japón hace poco tiempo", dijo.

Los profesionales de la salud le practicaron los primeros análisis clínicos para obtener los resultados y así confirmar o rechazar si se trata de un caso de coronavirus, por lo que se espera que transcurran las próximas 72 horas.

Antes de arribar al aeropuerto de Ezeiza, la mujer hizo escala en Los Ángeles, Estados Unidos, donde pasó por un control. "Según la información que tenemos, en Norteamérica le controlaron la fiebre y no tenía. Al llegar a Argentina, no se le hizo ningún control. No llegó con ningún síntoma a nuestro país, pero comenzó a tener problemas respiratorios 24 horas después de su arribo a Recreo", informó director del nosocomio.

Actualmente, la paciente se encuentra fuera de peligro. Después de haber transcurrido 48 en aislamiento, se estudiará si se encuentra apta o no para volver a su residencia.