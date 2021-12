Coronavirus: En Provincia no descartan nuevas restricciones después de Año Nuevo

El Gobierno bonaerense no descarta disponer nuevas restricciones para después de las Fiestas debido al fuerte incremento de casos positivos de Covid-19.

Así lo reconoció el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se podrían tomar medidas de restricción para evitar el colapso del sistema sanitario.

Hay que evaluar las medidas en función a lo que sucede con el sistema de salud aseguró el funcionario provincial, quien agregó que si tras las festividades de Navidad y Año Nuevo se produce un aumento de internaciones y de fallecimiento haciendo estresar el sistema de Salud- que ya está bastante tenso por casos no COVID que eran necesarios atender- se evaluarán las medidas a tomar

Asimismo, también afirmó que aún no hay ningún caso de Ómicron registrado en territorio bonaerense. En las últimas horas aparecieron algunos casos sospechosos, pero no están secuenciados. Por eso, al día de hoy, no hay casos positivos. “En la provincia de Buenos Aires la variante prominente es la Delta”-afirmó-