Gollan asegura que la curva de contagios dejó de bajar y hay 400 casos diarios más

El ministro de Salud Bonaerense, Daniel Gollan, expresó que hace tres semanas que la cursa de contagios dejó de bajar y en la última semana se registraron 400 casos diarios más.

“Hace tres semanas que la curva de contagios dejo de bajar y hay casi 400 casos promedio diarios más respecto a la semana anterior. Cuando la sociedad comienza a moverse más, con actividades de todo tipo el virus también se mueve, por eso aumenta los casos”, declaró ante medios radiales.

Asimismo, hizo hincapié en que existen ciertas actividades que llevaron a un relajamiento de la gente. “Hay una sumatoria de actividades que se pusieron en marcha los últimos meses y también un relajamiento, porque si todo se hubiese hecho siguiendo los más estrictos protocolos no impactaría tanto“, afirmó el ministro.

Otros de los puntos claves que subrayó fue el ingreso de turistas que regresan a nuestro país, y la preocupación que esto genera en “el ingreso de nuevas variantes”. “Va a haber que controlar a los turistas que estén regresando mucho más activamente. Los que estén viniendo desde afuera van a traer las nuevas cepas”, sentenció Gollan.

“Hay un grupo de la sociedad que tiene una gran irresponsabilidad. Se burlan, judicializan y desprestigian todas las medidas tendientes a bajar la circulación del coronavirus. Antes eran antivacunas y ahora piden vacunas”, expresó haciendo referencia a un sector de la oposición.

Asimismo, entiende que eso se debe al año electoral, y también que a ellos (la oposición) no les importa la progresión del virus. “El sector de la oposición que no gestiona está en guerra con el Gobierno por el año electoral y no les importa que progrese el virus. A veces esta oposición es más desgastante que el propio virus. Les molesta cuando llegan vacunas”, culminó.